Sparatoria fra i negozi e migranti investiti Weekend nero in Texas: quindici morti

Fine settimana di terrore per il Texas. A poche ore di distanza, si sono consumate una strage in un centro commerciale e un maxi investimento di pedoni. In totale, sono state quindici le vittime. Alla periferia di Dallas un sabato pomeriggio con la famiglia e gli amici tra i negozi si è trasformato in un incubo per migliaia di persone a causa dell’ennesima sparatoria di massa negli Usa, la seconda più sanguinosa dopo la strage in California per il Capodanno cinese: 8 morti e 9 feriti. Un killer in assetto da guerra armato di fucile automatico ha colpito in un centro commerciale. Mauricio Garcia (questo il suo nome), neonazista di 33 anni, è stato ucciso da un agente che ha evitato un bilancio più pesante. A Brownsville, davanti a un centro d’accoglienza, 7 migranti venezuelani sono stati falciati e uccisi da un Suv guidato da un ispanico.