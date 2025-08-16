Sparatoria a Ischia, due morti e due feriti a Forio: si batte la pista passionale

Forio d’Ischia, 16 agosto 2025 – E’ drammatico il bilancio di una sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in un vicolo di Forio d’Ischia, uno dei comuni dell’isola davanti al Golfo di Napoli, strapiena di vacanzieri nel mese di agosto. Due persone sono morte, una terza in condizioni disperata, e una quarta è ferita gravemente. E’ successo in zona Cuotto, in strada e non in un bar come si era appreso in un primo momento.

Due cadaveri sono stati trovati accanto all'ingresso di un albergo, in una pozza di sangue, il terzo corpo, esanime, poco più lontano. Le vittime sarebbero un uomini e una donna. Secondo le prime notizie, si tratterebbe di un duplice omicidio seguito da un suicidio.

E’ successo alle 18:30 circa in via Provinciale Panza 350. La dinamica dei fatti è ancora confusa. Secondo una prima ricostruzione il killer, 69 anni, avrebbe prima aperto il fuoco contro l’ex moglie, il nuovo compagno di lei – un 48enne di origini ucraine – e la suocera, anche lei ucraina, di 63 anni. Solo l’ex moglie è sopravvissuta: attualmente è ricoverata in prognosi riservata al Rizzoli di Ischia. Dopo la mattanza il 69enne si è sparato. E’ morto dopo il trasporto in ospedale.

Nel pomeriggio il tranquillo brusio di questi giorni agostani è stato squarciato dal suono degli spari e poi delle sirene. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, cui sono affidate le indagini, Polizia di Stato, Vigili urbani, oltre ai soccorritori del 118. La zona è off limits, residenti e turisti sotto choc.

