Sparatoria al campo nomadi. In cella madre e figlio della vittima

Scene da film dietro l’omicidio di Dolores Dori (foto), la 43enne sinti di Camponogara (Venezia) uccisa giovedì sera da tre colpi di pistola nel campo nomadi di Lonato del Garda (Brescia) al culmine di una faida per l’unione sentimentale sgradita tra la figlia, 23enne, e un ventenne di casa a Lonato. I carabinieri hanno fermato il figlio 16enne e la madre della vittima - Amalia Levacovich, 59 anni, ’regina’ dei sinti di Pistoia - per tentato omicidio aggravato, porto abusivo di armi, minacce. Mentre continua la caccia al presunto assassino - si ritiene il consuocero, sparito con la famiglia - si sono delineati gli antefatti di quello che per l’accusa è stato un raid punitivo.

Dori, 8 figli, precedenti per rapine, furti e truffe, sorella di un pentito, per risolvere una volta per tutte le pretese d’amore del fidanzato della figlia, sgradito per questioni di rango, giovedì fa irruzione in auto nel campo di Lonato. È con la mamma e il figlio minore, che filma tutto. Fanno irruzione usando l’auto come ariete, sparano all’impazzata. indossano guanti in lattice. I rivali rispondono al fuoco e Dolores si accascia con tre colpi in corpo, due all’addome, uno alla coscia. Morirà all’ospedale di Desenzano, dove l’ha portata il marito. La madre sparisce sull’auto crivellata di colpi. Come le armi. Finché i carabinieri non la rintracciano con il nipote: il video nello smartphone li incastra. Ora sono in cella.

Beatrice Raspa