Spara pallini alla prof. Alunno 15enne nei guai

Uno studente 15enne è entrato in classe in provincia di Salerno e ha sparato con una pistola giocattolo a pallini contro una docente di sostegno, per uno studente disabile, in aula. Uno choc per lei e qualche indolenzimento per i proiettili di gomma. Allertati i carabinieri, la pistola è stata sequestrata. Attesi eventuali provvedimenti della scuola.