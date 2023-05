Spara in testa alla ex La uccide e si costituisce

Un ultimo appuntamento chiesto da lui per cercare di chiarirsi dopo che si erano lasciati. Invece Sefayou Sow, 27 anni, guineano, ha ucciso lei, Danjela Neza, 28 anni, albanese, con un colpo di calibro 22 alla testa. Poi ha chiamato il 112 e si è consegnato. L’omicidio è avvenuto a Savona, di notte, in una piazza. Lavoravano nello stesso ristorante, uno in cucina e l’altra come cameriera. Secondo i primi accertamenti, tra l’uomo e la vittima non ci sarebbero stati in passato episodi di violenza.