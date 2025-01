Spara al vicino: è grave. Ex olimpionica arrestata

L’ex sciatrice olimpica Vera Schenone (a 15 anni partecipò ai Giochi del ’56), 84 anni, ha sparato diversi colpi di pistola al vicino di casa, Stefano Milanese, 52 anni, ferendolo gravemente a Moncalieri, nel Torinese. È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Al culmine di una lite per problemi di vicinato, la donna ha preso la pistola, regolarmente detenuta dal marito, e ha sparato all’uomo, colpendolo all’addome e alle braccia. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.