Soverato, nigeriana aggredita dal datore di lavoro: aperta un'inchiesta. Ultime notizie

Soverato, 4 agosto 2022 - La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sul caso dell'aggressione a Beauty, la lavoratrice nigeriana di 25 anni presa a schiaffi, pugni e calci dal suo datore di lavoro e titolare di un lido-ristorante, il Mare Nostrum a Soverato Marina. Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello, 53 anni, incensurato e figlio di un carabiniere in pensione. Le ipotesi di reato sono lesioni personali, furto e minacce.

La giovane, madre di una bambina di 4 anni, lavorava al Mare Nostrum come lavapiatti e si era presentata al ristorante per chiedere di essere pagata. Subito dopo aver richiesto i soldi che le spettavano per il lavoro svolto, è partita l'aggressione, trasmessa in diretta social con un telefono dalla stessa Beauty. Il video dell'aggressione, postato su una pagina dedicata di un social network, è diventato virale. Ieri Beauty si è presentata alla stazione dei carabinieri di Soverato e, accompagnata del suo avvocato Filomena Pedullà, ha presentato denuncia.

Le parole dell'avvocato di Beauty

"Sono in corso delle valutazioni contabili - ha detto l'avvocato di Beauty, Filomena Pedullà -. Gli inquirenti stanno vagliando i dati relativi al contratto e dell'accordo verbale tra le due parti. Alla ragazza è stato inviato un bonifico di 200 euro quando era stato pattuito un compenso di 600 euro". Alla base della protesta della donna e della successiva aggressione c'è stato proprio il mancato pagamento della somma rimanente. A seguito della reazione del datore di lavoro davanti alla richiesta di pagare quanto pattuito, Beauty, precisa il legale a seguito di quanto accaduto "ha riportato una lesione alla mano, testimoniata da un'unghia sanguinante, contusioni alla spalla e strappo del cuoio capelluto".

Le offerte di lavoro

Dopo l'aggressione subita, Beauty ha già ricevuto diverse offerte di lavoro e attestati di sostegno e solidarietà. La conferma dell'avvocato della donna nigeriana: "Sono tante e si stanno moltiplicando - ha detto il legale - le offerte di occupazione pervenute per mio tramite a Beauty a distanza di poche ore dalla diffusione della notizia. Un coro di disponibilità, anche immediate, provenienti non solo da questa zona ma anche dal resto della Calabria".