Sottomarini nucleari Usa più vicini alla Russia. Il Cremlino avverte:: "Schieriamo i missili"

Sottomarini nucleari più vicini alla Russia ma il Cremlino non sembra preoccuparsene. La replica russa all’annuncio di Donald Trump di aver schierato due sottomarini nucleari in acque "più vicine alla Russia" sminuisce il fatto, anche se, affermano, "è necessaria cautela" nel parlare di questioni relative alle armi atomiche. Allo stesso modo, la Russia avverte che tornerà a schierare missili a corto e medio raggio se gli Usa e i loro alleati faranno altrettanto. Il tycoon ha quindi confermato che imporrà sanzioni secondarie se Mosca non rispetterà l’ultimatum dell’8 agosto per mettere fine ai combattimenti. "Non riteniamo che ora si stia parlando di qualche tipo di escalation", ha commentato il portavoce di Putin (foto), Peskov, ribadendo che un incontro tra il presidente russo e quello ucraino Volodymyr Zelensky - più volte richiesto da quest’ultimo - sarà possibile solo quando sarà portato a termine il "lavoro preparatorio a livello di esperti e le distanze saranno state accorciate". Ciò che finora "non è stato fatto".