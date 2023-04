Sotto choc Le lacrime dello zio Erano affidati a lui

di Annamaria Senni

MELDOLA (Forlì-Cesena)

"Sono morti tutti e tre". Le parole dello zio di Fatima, Marva e Osama, sono piene di dolore e sgomento mentre raggiungono al telefono un amico di famiglia. Spezzata tra le lacrime, la voce dello zio dei tre giovani è incredula e scioccata. Nel primo pomeriggio di ieri si è diffusa, a Meldola, la notizia del terribile incidente in cui hanno perso la vita i tre ragazzi. Il piccolo paesino all’interno del Forlivese, un comune di appena diecimila anime, è sotto choc. Piove in serata nel paese, anche il cielo piange le sue lacrime e nella piazza principale uno sciame di persone si incammina verso casa ammutolito.

La voglia di parlare è poca di fronte a una tragedia immane come la morte di tre giovani fratelli. "Conoscevo il padre – spiega un uomo dentro al bar principale nella piazza del paese – una brava persona, un lavoratore onesto. La famiglia abitava a pochi passi dal centro, era in affitto in un appartamento, ma già da un mese cercava una casa da comprare qui a Meldola". Marva, la ragazzina più piccola frequentava la scuola elementare in paese, mentre Osama, il maschietto faceva la seconda media. Si erano integrati bene nel piccolo paesino, anche se erano arrivati solo due anni fa. La madre, il padre e i quattro figli (tre sorelle e il fratellino) erano tutti originari del Marocco e avevano vissuto diversi anni a Verona prima di trasferirsi nel Forlivese.

A Meldola il padre di famiglia lavorava come artigiano in un’azienda che si occupa di rivestire i divani. Una delle sorelle, di 17 anni, non era con loro ieri al momento della tragedia. Neppure il padre, che si trovava all’estero, in Marocco a trovare i genitori con problematiche di salute. "L’usanza vuole – continua l’amico di famiglia – che quando manca il padre, un altro familiare, una figura maschile, si prenda cura dei giovani figli, e per questo motivo i ragazzi erano con lo zio", custode di quella azienda dove si è consumata la tragedia. È diffusa la tristezza in paese, il tam tam delle notizie in serata è arrivato alle orecchie di tutti. L’intera comunità scolastica è profondamente toccata dalla tragedia. "È una disgrazia che ci ha sconvolto – ha detto il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci – e non ci sono parole per descrivere il dolore".