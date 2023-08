Sotto accusa l’alpinista dei record "Ha lasciato morire uno sherpa"

di Riccardo Jannello

Un primato intriso di sangue. La scalatrice sami Kristin Harila (nata nella regione norvegese della Lapponia in cui è considerato errore chiamare lappòne la popolazione) è stata ritratta in un video girato il 27 luglio da due "colleghi" austriaci mentre a circa 8200 metri di quota sulla parete del K2 scavalca un suo portatore esanime a terra e prosegue il cammino senza fermarsi.

Da lì a poco raggiungerà la vetta (8609 metri) conquistando un primato assoluto: l’alpinista più veloce di ogni tempo a scalare consecutivamente i quattordici Ottomila della Terra compresi fra Cina, Nepal, Pakistan e India. Ne valeva la pena? Con lei prosegue la marcia un altro sherpa, Tenjen Lama. Il collega invece morirà e ora giace, come tante altre vittime della montagna, fra la neve e il suo corpo difficilmente sarà portato a valle.

La vittima si chiamava Mohammed Hassan, pakistano, e aveva accettato l’incarico con la scalatrice norvegese perché la moglie è molto malata e aveva bisogno di medicine. Non era un portatore esperto, forse per questo quando è spirato, cadendo nel Collo di bottiglia, il passaggio più difficile dell’intera arrampicata, non aveva né guanti né giaccone né ossigeno supplementare. Kristin è stata attaccata da molti altri alpinisti sui social, primi fra tutti i testimoni della vicenda, Wilhelm Steindl e Philip Flaemig: "Hassan è stato trattato come un essere umano di serie B, avrebbero dovuto salvarlo invece di camminarci sopra".

Lei si difende dalle accuse e cerca di dare etica al primato conquistato. "Abbiamo cercato – ha dichiarato la Harila - di tirarlo su per un’ora e mezza e il mio cameraman è rimasto con lui un’altra ora per occuparsene; non è mai stato lasciato solo, ma viste le circostanze è difficile immaginare come potesse essere salvato. Hassan è caduto in un luogo dove portarsi dietro qualcuno è estremamente complicato sia perché il percorso è strettissimo sia per via della neve". L’organizzatore della scalata di Kristin, Thaneswar Guragai di Seven Summits, ha detto che di norma i portatori tentano di salvare le persone ferite in alta montagna, a meno che "non sia praticamente impossibile farlo".

La Harila, 37 anni, giungendo in cima al K2 - seconda vetta al mondo, violato la prima volta il 31 luglio 1954 da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli nell’impresa guidata da Ardito Desio – ha chiuso i suoi quattordici Ottomila in 92 giorni, quasi tre mesi in meno del precedente record appartenente al nepalese Nirman Purja. Già campionessa di sci di fondo e di cross-country, Kristin fa della velocità la sua dote migliore. Ha voluto a ogni costo questa spedizione per arrivare al primato assoluto, visto che aveva già quello femminile. Aveva già tentato lo scorso anno e considerando la spedizione del 2022 in un anno e tre mesi la Harila ha scalato 25 volte cime superiori agli Ottomila metri, e in otto ore è arrivata sia sull’Everest, la montagna più alta del globo (8848 metri), sia sul Lhotse (8516). Sono anche altri i record di Kristin soprattutto nel bissare quote elevate con la stessa spedizione.

La norvegese usa nelle sue salite l’erogatore, cosa mai fatta dalla nostra Nives Meroi, la sessantunenne di Bonate Sotto che sui 14 Ottomila è arrivata senza ossigeno supplementare e neppure portatori. Quello sì un record che mai sarà scalfito dalle polemiche. Sull’"impresa" della Harila indaga l’associazione che riunisce gli alpinisti e certifica i record. Anche perché gli sponsor battono cassa e non vogliono che il loro contributo di 15 milioni di corone norvegesi (quasi 1 milione e mezzo di euro) sia macchiato di sangue.