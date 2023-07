Sorpresa all’Angelus in piazza San Pietro Al fianco del Papa una nonna e il nipote

Mentre migliaia di giovani si stanno preparando per la ’Giornata Mondiale della Gioventù’ di Lisbona, in agenda dal primo agosto, e mentre si celebrava nel pianeta la ’Giornata mondiale dei nonni e degli anziani’, papa Francesco si è affacciato ieri all’Angelus con un ragazzo e un’anziana al suo fianco, dicendo: "Sono accanto a me un giovane e una nonna: un nipote e una nonna". Un fatto inedito, una prima volta per il cerimoniale vaticano. "La vicinanza tra le due giornate – ha detto il Papa - sia l’invito a promuovere un’alleanza tra le generazioni, di cui c’è tanto bisogno, perché il futuro si costruisce insieme nella condivisione di esperienze e nella cura reciproca tra i giovani e gli anziani. Facciamo un applauso a tutti i nonni e a tutte le nonne, forte!".