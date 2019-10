Roma, 18 ottobre 2019 - A Roma è caccia al vincitore di 'Italia's Got Talent' 2019: il pianista Antonio Sorgentone è infatti accusato di aver accoltellato un suo amico musicista, dandosi poi alla fuga. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in un locale in zona Pigneto, secondo quanto riferito da fonti di polizia che hanno raccolto la denuncia della vittima.

Ancora da chiarire i motivi che hanno spinto il 37enne virtuoso del pianoforte a sferrare un fendente al gluteo sinistro al collega musicista, trasportato poi all'ospedale San Giovanni per una ferita lacero contusa giudicata guaribile in 7 giorni.

Sorgentone ha fatto perdere le sue tracce, inviando però - così sembra - un sms alla vittima: "Scusa, sono un tipo impulsivo". Al momento la polizia sta vagliando la ricostruzione fornita dall'aggredito e sta, appunto, cercando Sorgentone.