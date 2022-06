Sorelle sfregiate con l'acido, il legale della zia: la mia cliente dice, non sono stata io

Napoli, 1 giugno 2022 - Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, il colpo di scena è garantito dall'avvocato difensore della zia delle ragazze. "Non sono stata io a gettare l'acido, così ha dichiarato la mia cliente", spiega al telefono Bernardo Scarfò. La donna, 22enne, è in stato di fermo da ieri sera. Accusata di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza privata. Le ragazze, 17 e 24 anni, hanno riportato ustioni alle guance, al naso e alle braccia. Il comunicato di procura e questura Le parole dell'avvocato potrebbero fare luce sul comunicato di questura e procura, che si chiude così: la donna "ha spontaneamente rilasciato dichiarazioni, allo stato non riscontrate, in contrasto con il quadro probatorio acquisito". Gli investigatori ritengono di avere le prove della sua colpevolezza, e per questo hanno proceduto al fermo. Le parole dell'avvocato difensore "La mia cliente ha detto di non avere gettato l'acido - insiste il legale della donna -. Si dichiara innocente. Chi è stato? Gli accertamenti sono ancora in corso". La ricerca dei complici Gli inquirenti sono ancora al lavoro per dare un nome anche agli altri assalitori. La ventenne da ieri sera è chiusa nel carcere femminile di Pozzuoli, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip di Napoli. Il movente Tutto ancora da accertare il movente. Alla base però potrebbero esserci contrasti familiari. La convalida del fermo è attesa tra sabato e lunedì. ...