Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, si è costituita la zia. Caccia ai complici

Napoli, il luogo in cui due sorelle sono state ustionate con l'acido (Ansa)

Napoli, 31 maggio 2022 - Si è costituita la presunta responsabile dell'aggressione alle sorelle di 24 e 17 anni che nella notte tra domenica e lunedì sono state sfregiate con l'acido. Una bottiglia lanciata contro il viso delle due donne che hanno riportato ustioni alle guance, al naso e alle braccia. La donna è la zia delle ragazze, 24enne, che già nel pomeriggio è stata lungamente interrogata dalla polizia e in particolare dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Il reato contestato dal pm Giulia D'Alessandro è deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Il movente

Alla base del gesto ci sarebbero gravi dissidi familiari. Dalle offese via social ai video 'provocatori' sul web. Poi pedinamenti e anche un'auto incendiata. Insomma, una storia familiare complessa maturata nel quartiere popolare e popoloso del rione Sanità. Il nonno delle due vittime ha avuto una figlia dalla prima moglie e due, tra cui la presunta responsabile dell'aggressione, da un'altra donna. Anni fa sono nati dei contrasti interni alla famiglia allargata. Le due sorelle vittime del lancio di acido avrebbero picchiato in un'occasione in strada la zia che avrebbe deciso di vendicarsi e appostandosi con l'aiuto di cinque complici, tra cui tre maschi, avrebbe sorpreso la 24enne e la 17enne che tornavano a casa dopo la serata domenicale.

La donna è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria. Interrogata ieri mattina negli uffici della questura di via Medina, prima ha negato, poi ha parzialmente ammesso di essere stata tra le donne, tre in tutto, che erano nel gruppo che domenica notte ha commesso il raid. Il sospetto degli investigatori è che sia stata lei a lanciare l'acido. L'attenzione degli investigatori si concentrerà ora sulle altre persone che hanno preso parte all'agguato.