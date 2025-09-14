"Sono stata stuprata, mi uccido". Ventenne salvata in extremis

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata ieri pomeriggio in una località sulla costa nel promontorio di Portofino, nel Genovese. A seguito della telefonata al 118 è scattato l’allarme in tutto il golfo Paradiso con l’intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, di una motovedetta della Capitaneria di porto e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova. La giovane, rimasta al telefono con l’operatore del 118, è stata raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli e poi all’ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso. Sono scattate le indagini per ricostruire l’accaduto.

L’operatore del 118 a cui è arrivata la telefonata con la richiesta d’aiuto, è riuscito a rimanere ininterrottamente al telefono con la vittima fino all’arrivo dei soccorsi dopo che la giovane avrebbe minacciato il suicidio. L’uomo ha intrattenuto la ragazza mentre un collega inviava la richiesta d’intervento ai soccorsi. Non è chiaro se la ragazza fosse lungo un sentiero o vicino alla scogliera. Dal porto di Genova a calata Gadda è partita una motovedetta dei vigili del fuoco con i sommozzatori, i colleghi di Rapallo, per accorciare i tempi, sono arrivati dal porto di Santa Margherita imbarcandosi su una motovedetta della Guardia costiera che li trasporta velocemente sul posto. Sono intervenuti anche il Soccorso alpino e i militi della Croce Verde di Camogli con un’idroambulanza.

Quando i soccorritori sono riusciti a individuare la giovane, era ancora al telefono con l’operatore del 118. L’hanno quindi soccorsa e trasferita in ospedale. Sulla vicenda, data la particolarità della situazione, gli investigatori, al lavoro per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità, mantengono uno stretto riserbo.