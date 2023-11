Sono Lillo Petrolo: "Adesso faccio l’elfo e sarò un buono atipico. La mia comicità? Cinica"

Il grande catalogo dei film di Natale sta per arricchirsi (dal 24 novembre su Prime) di "Elf Me". L’interprete principale è Lillo Petrolo.

Come si è trovato nei panni di un elfo?

"Sono sempre stato appassionato fin da piccolo di film di fantasia, quindi diciamo che ho dovuto fare minor lavoro rispetto a colleghi che, magari, frequentano meno il genere".

Quali film hanno contrassegnato la sua infanzia o adolescenza?

"’Il libro della giungla’ innanzitutto, con gli animali che parlano. Tutte le favole Disney. Più grandicello, Star Wars."

Lei, in coppia con Greg, di solito interpreta un umorismo cattivo...

"Più che cattivo direi cinico."

… cinico. Come si è trovato in un film tipicamente natalizio, e quindi inevitabilmente buonista, tutto zucchero e caramello?

"È una favola, quindi col buono contro il cattivo, e tutto quello che si addice a una favola. Io però sono un buono atipico: nel primo incontro con il bambino gli do un pugno. Più che di film buonista parlerei di film sentimentale".

Lillo e Greg si rivolgevano a un pubblico di appassionati, non una nicchia ma nemmeno una legione. Lei adesso, grazie a ‘Posaman’, e soprattutto a ‘Lol’, ha conquistato una vastissima popolarità. Come si trova, dopo una lunghissima carriera, nei panni di una star?

"È vero, con Greg abbiamo praticato una comicità non sempre popolare, ma la popolarità non era la nostra volontà. Oggi la mia si è allargata tantissimo, ma non ha cambiato il mio tipo di lavoro che è quello di sperimentare. Quando sperimenti magari alcune cose vengono apprezzate da pochi, altre volte hanno un grande successo. Ma ciò non ha cambiato la mia vena comica, con una sola eccezione. Siccome nel mio pubblico adesso ci sono molti bambini, mi capita di riflettere su certi contenuti per non essere troppo violento e per non usare un linguaggio da adulti".

Lei ha citato Greg, suo compagno artistico da innumerevoli anni. Oggi lei ha anche una carriera da solista. Siete una coppia aperta?

"Il mio lavoro è per l’80% con Greg, soprattutto alla radio con ‘610’, e per il 20% da solo. Ma abbiamo sempre avuto dei percorsi personali, magari non molti se ne sono accorti. Claudio (Gregori, ndr) è molto appassionato di musica e fa molte più serate che con me. Io invece amo il cinema e quindi mi avventuro di più in questo campo".

Vi consigliate l’un l’altro sui vostri percorsi personali? Lei sente le musiche di Greg, e Greg legge le sceneggiature dei suoi film?

"Nessuno dei due chiede consigli all’altro. Io sono molto istintivo, se una cosa mi piace la faccio. Mi capita anche di sbagliare, ma è uno sbaglio che ho fatto io. Non c’è niente di peggio che sbagliare su consiglio di un’altra persona".

C’è stato un momento in cui RadioRai aveva minacciato di chiudere ‘610’. E ci fu un’insurrezione popolare.

"Fu un episodio strano. Pubblicai la notizia della possibile chiusura senza polemica, come informazione. Se i dirigenti di un’emittente decidono di passare da radio di chiacchiericcio a radio di dj, è chiaro che noi c’entriamo poco. Ma non intendevamo provocare reazioni, invece ci fu la rivolta popolare. Oggi non credo esista questo pericolo, casomai siamo noi a barcollare per i troppi impegni".

A Lucca Comics ha esposto le sue miniature dipinte. Un hobby particolare...

"Dai 20 ai 25 anni, mentre muovevo i primi passi nel mondo dello spettacolo, ho lavorato come illustratore, quindi sono bravo. Gli organizzatori, che conoscono la mia passione, mi hanno chiesto di farne un’esposizione. Le miniature da dipingere si possono comprare già fatte, o commissionarle apposta su proprio disegno. C’è chi le scolpisce. A me piacciono soprattutto i personaggi fantasy. Dipingerle è come dipingere un quadro, io uso la tavolozza rinascimentale con gli stessi colori. È una piccola nicchia di appassionati, ma sono contento per questo rimbalzo mediatico che è venuto da Lucca".

Abbiamo citato Lucca Comics. Qual è il suo parere sulla posizione espressa da Zerocalcare, che non ha voluto partecipare per il patrocinio dell’ambasciata israeliana?

"È talmente intimo il rapporto di ognuno con questa situazione orribile che è la guerra, che ogni reazione è legittima, ognuno reagisce come vuole. Se lui non se l’è sentita è lecito. La mia idea personale è che Lucca Comics sia la cosa più lontana che ci sia dalla guerra, è proprio agli antipodi. A Lucca c’è un pubblico di appassionati che vengono da tutto il mondo, che si scambiano opinioni, che parlano della loro passione superando qualsiasi differenza culturale, razziale, politica. A Lucca, al centro di tutto c’è la fantasia, il gioco, insomma tutto ciò che unisce. Per questo le mie motivazioni contro la guerra non le farei in quel contesto, infatti ho partecipato. Però è lecitissimo quello che ha deciso Zerocalcare che ha dato le sue motivazioni, magari anche intime. Io so che conosce persone direttamente coinvolte nella questione. Non ho nulla da criticare nei confronti di Zerocalcare, ognuno ha le sue personali convinzioni".