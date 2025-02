Sondaggio sul governo: "Ok in politica estera"

Ad aprile il governo guidato da Giorgia Meloni (foto) taglierà il traguardo di metà mandato ed è già tempo di bilanci. Come dimostra la rilevazione di Swg, l’esecutivo dispone ancora di un sostegno solido, il che non è usuale per i governi italiani. E cresce anche la quota di persone per cui il governo sta superando le aspettative.

Ma a trascinare le valutazioni complessive sul governo sono soprattutto la popolarità della premier e il riconoscimento diffuso di un’efficace politica estera, peraltro in un momento delicato sul posizionamento italiano nello scacchiere globale. Sul fronte interno, invece, le politiche del governo non riscuotono particolari elogi. La maggior parte degli italiani non sa indicare una misura, legge o riforma rilevante realizzata in oltre due anni di attività; tra chi ne esprime una, i più citati (fisco e immigrazione) hanno impressionato soltanto una parte limitata dei cittadini. Se sulla gestione del Pnrr e dell’economia i riscontri sono discreti, si registra una netta prevalenza di voci critiche sulla lotta alla povertà e sulla sanità.

Non c’è, di fatto, la sensazione che il governo stia dando una sferzata all’Italia, visione condivisa anche da una parte consistente del centrodestra. Sono piuttosto la politica internazionale e la sua stabilità a determinarne il valore.