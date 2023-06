Sommergibile sparito Corsa contro il tempo: restano per i passeggeri poche ore di ossigeno

di Alessandro Farruggia

Nessuna traccia, nessun segno, nessun progresso. E alle 19 di ieri restavano solo 40-41 ore di aria al batiscafo “Titan“ con 5 persone a bordo che è andato in avaria mentre cercava di raggiungere i resti del Titanic adagiati su un fondale di 3.780 metri nel gelido atlantico settentrionale: il che significa che gli occupanti del “Titan“ hanno tempo fino alle 11 di domani per raggiungere la superficie. Se possono. Se non sono già morti.

La Guardia Costiera americana, d’intesa con quella canadese, sta portando avanti una campagna di ricerca e soccorso che ha pochi pari e che si è concentrata sulla componente aerea. "Gli sforzi di ricerca – ha spiegato il comandante Jamie Frederick della Guardia costiera americana – si sono concentrati sia in superficie, con tre aerei C-130 americani e uno canadese, che cercano a vista e con i radar, sia in profondità, con un aereo P3 canadese che oggi è riuscito a sganciare boe sonar di monitoraggio ricerca, ma questi sforzi non hanno dato sinora alcun risultato". In parte per l’enorme superficie da coprire, in parte per la nebbia che per tutta domenica ha ostacolato il lavoro dei C130.

Sul posto è giunta anche la Deep Energy, una nave specializzata nella posa di tubi e cavi ad alta profondità e che ha con sé due veicoli telecomandati (ROV) Triton XLS che possono scendere fino a 3.000 metri. Ieri sera era attesa una motovedetta canadese e oggi verso le 20 dovrebbe giungere sul punto di affondamento anche la nave oceanografica Atlante dell’istituto di ricerca Ifremer, inviata dalla Francia e che porta con sé un sottomarino – il Nautile – in grado di scendere fino a ben 6mila metri di profondità portando 3 persone. È questo batiscafo la maggiore speranza per soccorrere i naufraghi. Ma il problema, prima, è trovarli. E sinora nessuno ha idea dove siano.

Nel frattempo si è chiarito chi siano i 5 dispersi: oltre all’uomo d’affari, pilota e esploratore britannico Hamish Harding (58 anni) e all’esploratore francese Paul Enry Nargeolet (77 anni, ex marina francese, 30 volte in missione sul relitto del Titanic e già pilota anche del batiscafo Nautile ora mandato a cercare di salvarlo) ci sono Stockton Rush, 61 anni, amministratore delegato di OceanGate Expeditions, l’organizzatore della missione, l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, uno degli uomini più ricchi del suo paese, e suo figlio Sulaiman Dawood: insieme avrebbero pagato mezzo milione di dollari per vedere il relitto del Titanic. Speriamo che riescano a raccontarlo e non vengano colpiti dalla maledizione del Titanic.

Certo, ci sono naufraghi e naufraghi. Per salvare i 5 del Titan vengono spese molte centinaia di migliaia di dollari, e giustamente, ma per i 6-700 migranti affondati al largo della Grecia nella notte tra il 13 e il 14 giugno, nessuno si è mosso.