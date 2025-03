Onda di solidarietà per l'Ucraina: manifestazioni in 25 piazze italiane

Roma, 1 marzo 2025 – Sono almeno 25 le piazze italiane che si preparano a diventare un coro di voci per l'Ucraina. In numerose città politici e associazioni scenderanno in strada domani, domenica 2 marzo, a sostegno dell'Ucraina e dell'Europa, in seguito allo show del presidente degli Stati Uniti nel corso di un incontro insieme al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Manifestazione ucraini davanti consolato Usa a Milano

A Roma l'appuntamento annunciato dal leader di Azione, Carlo Calenda, è in piazza SS Apostoli a partire dalle 17. Saranno presenti anche esponenti del Partito Democratico, tra cui Alberto Losacco, Francesca La Marca, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi e Andrea Casu. Mentre a Milano è previsto un doppio incontro: in mattinata alle 11:30 Italia Viva Milano Metropolitana sarà davanti alla sede della Commissione Europea, al Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 59. Nel pomeriggio si terrà la manifestazione promossa dal leader di Azione Carlo Calenda, in piazza Mercanti, alle 17, dove parteciperanno i delegati del Pd Cristina Tajani e Simona Malpezzi. Anche Più Europa ha confermato la sua presenza nelle diverse piazze italiane promosse dal leader di Azione.

La lista delle altre città

La lista delle città coinvolte dall'onda di manifestazioni comprende Bologna, dove i manifestanti si incontreranno in Piazza Nettuno, a Torino in Piazza Carignano, a Firenze in Piazza Santa Maria Novella e a Napoli in Piazza dei Martiri.

In Lombardia, oltre Milano le manifestazioni si terranno anche a Bergamo a Piazza Matteotti; a Brescia al Largo Formentone; a Lecco a Piazza Cermenati e a Mantova a Piazza Canossa.

In Emilia-Romagna le città coinvolte saranno Parma in Piazza Garibaldi; Ravenna in Piazza del Popolo - di fronte al palazzo comunale -; Reggio Emilia in Piazza Prampolini e Rimini a Piazza Cavour.

Nelle Marche tappa ad Ancona, Piazza Roma. In Toscana oltre a Firenze è coinvolta Arezzo, con appuntamento in Piazza San Jacopo. In Campania, Caserta a Largo San Sebastiano e Salerno in Piazza Portanova.

In Piemonte, Cuneo al Parco della Resistenza e Torino in Piazza Carignano. In Liguria a La Spezia l’appuntamento sarà nei Giardini di Viale Mazzini, davanti alla fontana della Resistenza. In Sicilia, a Mazara del Vallo in Piazza della Repubblica e Messina in Piazza del Popolo. In Umbria, c’è Perugia in Piazza Italia. Infine, in Veneto, presenti nella lista ci sono Treviso in Piazzetta Aldo Moro e Vicenza in Piazza delle Erbe.