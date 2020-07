Roma, 16 luglio 2020 - Il Sole a una distanza mai raggiunta prima. E costellato di falò". Sono spettacolari e assolutamente inedite le foto diffuse in diretta streaming da Esa e Nasa: sono state mandate sulla Terra dalla sonda Solar Orbiter. Il satellite per l'osservazione del sole è un progetto sviluppato e gestito dall'Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con la Nasa. E anche l'Italia ha contribuito a questo progetto, fornendo tre strumenti attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) , l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), le Università di Firenze e Genova e il gruppo Leonardo. Lanciata il 10 febbraio, la missione è la più ambiziosa mai diretta al Sole. Ha catturato le immagini con suoi dieci strumenti, tre dei quali, appunto, italiani. "Sono solo le prime immagini, ma non immaginavamo potessimo osservare già fenomeni così interessanti", ha commentato a caldo il project scientist dell'Esa per Solar Orbiter, Daniel Müller.

