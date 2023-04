Sognava di diventare medico

L’intervista mai andata in onda mostra una ragazza dai grandi sogni, piena di speranze. L’ha pubblicata ieri il sito Volleyball.it, che l’aveva realizzata a Julia Ituma a Milano nel 2019 e mai messa in Rete perché durante la registrazione si erano verificati alcuni problemi sull’audio. Per rendere omaggio a Julia, ieri il sito ha deciso di pubblicare l’intervista. Julia aveva 14 anni ed era tra le giovani speranze radunate nel Club Italia, il vivaio delle nazionali: portava già il 47 di scarpe, e aveva grandi progetti per il suo futuro.

"Da grande potrei studiare medicina, chimica mi viene facile, faccio più fatica in storia. Per me essere al Club Italia è un onore – raccontava la quattordicenne Julia – perché penso a quante vorrebbero essere al mio posto. Mi ispiro a Paola Egonu (nata in Italia da genitori nigeriani come Julia, ndr), se penso a tutti i posti in cui ha già giocato ed è ancora giovanissima... Non guardo molto la tv, ascolto molta musica, uso Instagram e un po’ meno Facebook. La maglia azzurra è un onore e una responsabilità, perché rappresento tutte le persone della mia età che giocano. Che cosa farò tra dieci anni? Credo che starò studiando, giocherò con gente nuova e avrò fatto esperienza. Vorrei fare carriera nel volley, poi si vedrà".