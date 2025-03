Sogei, l’Ad Cannarsa indagato per tentato peculato

Roma, 4 marzo 2025 – L'amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa è indagato dalla Procura di Roma per tentato peculato nell'ambito della maxindagine che negli scorsi mesi ha portato all'arresto dell'ex direttore generale Paolino Iorio, finito in carcere per corruzione mentre intascava una mazzetta da 15mila euro da un imprenditore.

In base a quanto si apprende la Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni presso l'abitazione di Cannarsa e i suoi uffici. Il procedimento è coordinato dal pm Lorenzo Del Giudice.

Il filone di indagine che coinvolge Cannarsa nasce dalle dichiarazioni di Iorio, che nelle scorse settimane ha chiesto il patteggiamento a tre anni, e riguardano una proposta di appalto da oltre un milione e mezzo di euro in favore della società Deas, che risulta iscritta nel registro degli indagati, che si occupa di cybersicurezza e intelligenza artificiale. Progetto, poi non conclusosi, che secondo la versione fornita da Iorio sarebbe potuto essere effettuato in house o da altri fornitori con un costo molto inferiore, circa 200 mila euro.

A chiamare in causa Cannarsa, sempre secondo l'impianto accusatorio, anche una intercettazione ambientale del giugno scorso dell'ufficiale di Marina, Antonio Angelo Masala, indagato nella tranche principale dell'indagine.

Cristiano Cannarsa “desidera sottolineare di avere piena fiducia nell'operato della magistratura e di mantenere la massima serenità”. È quanto si legge in una nota di Sogei nella quale si informa che il ceo, Cristiano Cannarsa. “L'indagine – prosegue la nota – è stata avviata dalla magistratura come naturale evoluzione a seguito dell'arresto in flagranza di Paolino Iorio, ex Direttore Generale di Sogei, colto mentre riceveva una tangente e licenziato da Sogei per questo motivo”.

Sogei, si legge ancora nella nota, “continuerà a collaborare con le indagini, assicurando la massima trasparenza e disponibilità nella certezza di un celere e completo chiarimento della posizione dell'AD”.

Sogei, Società Generale d'Informatica S.p.A. è un'azienda italiana che opera nel settore dell'ICT e della sicurezza informatica. È una società in house controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze.