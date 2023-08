Sofia uccisa nel sonno La lettera delle amiche "Nel cuore c’è il vuoto, ma vivremo i tuoi sogni"

di Nicola Palma

e Marianna Vazzana

MILANO

Sofia Castelli non ha lottato con il suo assassino. La studentessa di Sociologia uccisa dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui non ha avuto il tempo di difendersi dalla furia omicida del ventitreenne marocchino, che l’attendeva nascosto nell’armadio della camera da letto dell’appartamento al quarto piano di corso Roma 100 a Cologno Monzese. L’esame autoptico sul corpo della ventenne è iniziato ieri mattina e proseguirà oggi, ma i primi esiti parziali, in linea con quanto emerso dall’ispezione del medico legale di sabato, sembrano confermare la versione del killer: nessuna lesione o livido evidente sul cadavere che faccia pensare a una colluttazione tra i due. L’ipotesi è che Sofia, che si era addormentata pochi minuti prima (dopo la notte trascorsa in discoteca), possa aver avuto soltanto una minima reazione, quasi istintiva, subito spenta dai fendenti sferrati in rapida successione da Atqaoui: quattro quelli più evidenti alla gola, anche se è possibile che gli ulteriori accertamenti medico-legali facciano emergere almeno un’altra ferita più superficiale nella zona del collo.

Uno scenario compatibile pure con il fatto che l’amica Aurora, che dormiva nella stanza di fianco, ha dichiarato di non essersi accorta di nulla, continuando a dormire fino alle 9.30, quando è stata svegliata da una telefonata della madre. "Ho atteso che le ragazze si addormentassero – la confessione messa a verbale dal ventitreenne davanti al pm Emma Gambardella e ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni –. Sofia dormiva nella camera dei genitori e Aurora in quella di Sofia. Sono uscito dall’armadio, mi sono recato in cucina, da dove ho afferrato un coltello, poggiato sul lavandino, nel porta posate. Sofia dormiva. Sono tornato in camera da letto e l’ho accoltellata. Non l’ho svegliata. L’ho colpita mi sembra tre volte sul collo. Poi non ricordo più nulla, mi sono sentito male". Una ricostruzione che ha sostanzialmente ripetuto al gip Elena Sechi nell’udienza di convalida di martedì, se non nel passaggio in cui gli è stato chiesto di spiegare l’origine di alcuni graffi che aveva sul viso: se nel primo interrogatorio aveva detto di esserseli certamente procurati dopo il delitto sdraiandosi in un campo "pieno di rovi e spazzatura", nel secondo è stato più vago ("Non li so giustificare: forse perché sono andato in un campo o perché Sofia si è difesa, non mi ricordo"). Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, contestando le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e dell’uso del mezzo insidioso (il nascondiglio nell’armadio in una "dimora nota, a suo tempo persino familiare in ragione del periodo di convivenza durante il periodo della pandemia").

La relazione tra la ventenne e il suo assassino andava avanti dal 2018, ma a inizio luglio lei aveva deciso di interromperla definitivamente, dopo mesi di estenuante tiramolla. Atqaoui non aveva accettato la rottura del rapporto e continuava a perseguitare Sofia, seguendola, monitorandone i movimenti via Instagram e presentandosi a sorpresa nei luoghi che frequentava abitualmente. Fino al raid letale di sei giorni fa.