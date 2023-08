Sofia uccisa dall’ex Omelia del prete al funerale "No all’amore possessivo"

di Marianna Vazzana

"Se non viviamo autocentrati, ognuno nei fatti suoi, respingiamo rabbia e rancore e scommettiamo su stili alti segnati da amori limpidi, mai possessivi, allora l’alba spunterà". Amori "luminosi sulla vita, su di sé, sugli altri e sul mondo". Parole di don Angelo Zorloni, responsabile della Comunità pastorale Carlo Acutis di Cologno Monzese durante l’omelia in ricordo di Sofia Castelli, la ventenne morta per mano del suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui la mattina di sabato 29 luglio. Per lei all’ultimo saluto che si è celebrato ieri nella chiesa di San Giuliano a Cologno si sono radunate centinaia di persone; i posti in chiesa non bastavano per tutti e molti si sono accalcati in strada seguendo la cerimonia dall’altoparlante. Applauso all’arrivo del feretro, scritte su cartelloni e fuori dai negozi, palloncini rosa e bianchi appesi a bordo strada e sul lampioni; altri liberati in cielo dopo la funzione, sulle note di “Cenere“, la canzone del rapper Lazza che Sofia amava.

"I giovani – sottolinea sempre don Zorloni – sono i primi a poter intuire la verità possente e vivificante dell’amore, che dà speranza sopra ogni cosa, perfino sopra la morte. L’ha intuito Sofia postando l’alba, quasi come un’eredità che ci lascia". Si riferisce alla sua ultima foto pubblicata su Instagram proprio all’alba del 29 luglio, al rientro a casa dopo una serata di divertimento. Non poteva sapere che dopo poco sarebbe morta, accoltellata dal suo ex fidanzato che si era nascosto nell’armadio e che l’ha sorpresa nel sonno. "Supplichiamo Dio che possa intuirlo anche chi ha alzato la mano su Sofia. Ci rimane la fiducia, la speranza forte nell’abbraccio di Dio davanti a questa e a troppe altre tragedie simili. E questo granello di speranza che spacca il buio della morte". Il calore della comunità è tutto per papà Diego, mamma Daniela e il fratello di Sofia. Amici, tra cui Aurora, con cui la ragazza ha trascorso l’ultima notte, ma anche sconosciuti si stringono a loro.

E, quando la bara viene trasportata fino al cimitero, a seguirla c’è un fiume umano. Tra i presenti la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, il sindaco di Cologno Monzese Stefano Zanelli e Pietro Carbini, sindaco di Santa Maria Coghinas, dove la famiglia di Sofia si trovava sabato 29 per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni materni. I suoi cari la stavano aspettando.