Sofia uccisa dall’ex a 20 anni L’amica che era in casa con lei "I sensi di colpa mi divorano"

di Marianna Vazzana

Cuori feriti, avvolti da una benda bianca. Colombe. Altri cuori bianchi. Sono i simboli che riempiono da giorni il profilo Instagram di Aurora, la migliore amica di Sofia Castelli, che era in casa con lei all’alba del 29 luglio – quando la 20enne è stata massacrata a coltellate – e che non si è accorta di nulla perché dormiva in un’altra stanza dopo una serata in discoteca. Ieri notte la giovane ha voluto condividere col mondo il suo dolore, dopo la prima lettera scritta con l’amica Rosana, Roxy, attraverso un lungo post: "Ciao mia piccola e dolce Sofi, sono Auri, la tua migliore amica, sono passati giorni da quella notte, da quello strazio, e io non riesco ad andare avanti". A turbarla è un senso di colpa che non riesce a scrollarsi, pur non avendo colpe. "I sensi di colpa mi stanno divorando, la notte devo prendere pillole per dormire se no ho gli incubi e quel che è peggio è che non ho potuto fare niente per aiutarti, per salvarti".

Ricorda il primo incontro sui banchi di scuola, 7 anni fa, al liceo delle Scienze umane all’istituto Fabio Besta di Milano. A separarle è arrivata la violenza, perché Sofia è stata uccisa dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che ha poi confessato il delitto raccontando di aver rubato un mazzo di chiavi a casa di Sofia, dove era stato ospitato per un lungo periodo, per poi nascondersi dentro un armadio e aspettare il rientro della giovane, che lo aveva lasciato e che di lui non voleva più saperne. Un’attesa di 6 ore. Era convinto che l’avrebbe sorpresa con un altro ragazzo. E anche se così non è stato, ha preso un coltello dalla cucina e l’ha colpita nel sonno. A scatenare la sua rabbia sarebbe stato averla sentire parlare di ragazzi insieme alla migliore amica. Un femminicidio che ha sconvolto Cologno, dove è avvenuto il delitto, ma non solo. Sabato mattina, a centinaia hanno partecipato al funerale della giovane. Mamma Daniela e papà Diego hanno voluto "esprimere profonda gratitudine a tutte le persone che ci hanno sostenuto e accompagnato. Ora abbiamo bisogno di silenzio, di stringerci ai nostri cari".

La lettera di Aurora continua: "Tu ora mi hai lasciata sola in un mondo in cui non riesco a vivere senza di te, in cui non voglio vivere senza di te. Quella mattina me la ricordo bene, non avevo capito cosa fosse successo o forse non volevo capire perché era una cosa più grande di me. Da quel giorno ho provato a farmi forza, ho guardato negli occhi la tua famiglia e ho pianto con loro perché anche io ne facevo parte ormai. Mi sono risvegliata come nulla fosse, ignara, mentre ogni giorno che passa diventa un dolore sempre più insopportabile. Una parte di me è morta con te. Ormai niente ha più senso: le serate, le feste, il divertimento. I sorrisi non esistono più, la mia vita è ferma alla mattina del 29 luglio". E si domanda "come faccio ad andare avanti e a vivere per entrambe? Avevamo tanti progetti e sogni insieme ma ora è tutto distrutto. Ogni secondo muoio un po’ di più. Ti prometto che ti renderò orgogliosa di me, un giorno mi laureerò come ci eravamo promesse e farò grandi cose in tuo nome". Dolore ma anche rabbia: "A 20 anni non si può e non si deve morire, quell’animale pagherà mia dolce Sofia e io, la tua famiglia e i tuoi amici vivremo per te e per quello che sei stata. Piccola Sofi proteggimi da lassù e proteggimi come io avrei dovuto fare con te".

Sempre su Instagram, nelle storie, Aurora ha pubblicato la foto di Sofia davanti alla torta dei suoi 20 anni. E in serata ha condiviso la riflessione di un’altra ragazza, che non conosceva Sofia ma che è rimasta colpita dalla sua vicenda: "Dobbiamo impegnarci a cambiare il mondo in cui viviamo, educando il prossimo ad avere una mentalità in cui la donna non è una bambola da manipolare, da comandare, in cui la donna deve essere libera e avere la possibilità di lasciare (qualcuno, ndr) e di fare ciò che si sente senza alcuna conseguenza. È importante che la storia di Sofia arrivi a tutti. Ciao cara Sofi, ora sei in un posto migliore, lontana da questo schifo di mondo".