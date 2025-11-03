Società violenta: si muore ‘per sbaglio’

Napoli, 3 novembre 2025 – Giuseppe non sa di essere morto giovane. Un colpo di pistola, e il buio. A 16 anni. Non sa neppure perché, e non lo sa neppure chi lo ha ammazzato, visto che non voleva uccidere lui. Eppure il killer ventenne aveva fatto le cose "in sicurezza", visto che ad accompagnarlo c’erano il fratello di 18 anni e il padre. Un commando a conduzione familiare.

Invece Pasquale, il 18enne ucciso a Napoli, probabilmente conosceva chi lo ha freddato perché aveva, a quanto pare, amicizie pericolose. Il che non è un buon motivo per morire alla sua età. Allora, forse è un caso che il week end ci riporti questo bilancio di sangue. Forse è altrettanto casuale l’età verde delle vittime di questa mattanza. O forse no. Perché c’è tanta violenza in giro, soprattutto in una gioventù che accusa segni di disagio su cui gli esperti si interrogano, ragionano, studiano.

Certo, dal disagio all’omicidio, alla rapina o alla sopraffazione, ce ne passa parecchio. E non si può neppure evocare un’eccessiva diffusione delle armi, come è lecito fare (senza rimedio) negli Usa. Del resto, l’altra notte si è sparato, ma più spesso è il coltello a seminare morte, dall’uomo incapace di elaborare il "lutto" di un abbandono della compagna, al "maranza" che gira con in tasca il serramanico di ordinanza.

C’è violenza sui mezzi pubblici, nei pronto soccorso, nelle strade, per un cellulare, un portafoglio di un ragazzo, di un anziano. C’è paura di urtare uno per strada, di suonare un clacson, perché non sai come possa andare a finire. C’è violenza in interi quartieri, dove sono gli spacciatori i padroni del territorio. Così vanno le cose da noi e nel mondo. Senza la speranza che non ci sia più un Giuseppe che muore per sbaglio a 16 anni? Ovviamente no. Ripartendo dalla famiglia, ad esempio. Che può accompagnare un figlio a togliere una vita, o insegnarli quanto valore abbia. Forse non basta. Ma guai a non provarci.