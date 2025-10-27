Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto TurchiaUragano MelissaTudor esoneratoInfluenza 2025-26Truffa pedaggio autostrade
Acquista il giornale
CronacaVip spogliate con l’IA, tutte le vittime di “deep fake”. Server e sede all’estero: caccia al sito delle foto pirata
27 ott 2025
Giovanni Rossi
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Vip spogliate con l’IA, tutte le vittime di “deep fake”. Server e sede all’estero: caccia al sito delle foto pirata

Vip spogliate con l’IA, tutte le vittime di “deep fake”. Server e sede all’estero: caccia al sito delle foto pirata

Scoperta una piattaforma web online dal 2014 con migliaia di iscritti: le immagini di nudo generate con l’intelligenza artificiale. Accertamenti della Polizia Postale: i server di Socialmediagirls sarebbero in Belize, i firewall russi, la sede negli Emirati Arabi Uniti

Da sinistra: Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Elisabetta Canalis e Andrea Delogu

Da sinistra: Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Elisabetta Canalis e Andrea Delogu

Per approfondire:

Roma  – Nude in Rete, spogliate dall’Intelligenza artificiale ed esposte su scala planetaria. La denuncia alla polizia postale della giornalista Francesca Barra svela il destino comune di “56 donne italiane” (la stima è dell’altra vittima Selvaggia Lucarelli), tutte finite – come mamma non le ha fatte e soprattutto senza il proprio consenso – nella galleria Vip del sito internazionale Socialmediagirls.com. Nella vasta sezione ’forum’ dai contenuti e commenti espliciti, la categoria AI undress anybody spoglia – per l’appunto – chiunque ci finisca dentro. Il gusto (chiamiamolo così) dell’algoritmo propone una carrellata di foto di volti noti dello spettacolo, del giornalismo e della politica.

Approfondisci:

SocialMediaGirls, cos’è il forum della vergogna che alimenta i deepfake di donne nude

SocialMediaGirls, cos’è il forum della vergogna che alimenta i deepfake di donne nude

Chi sono le donne famose vittime di “deep nude”

In particolare, 46 pagine contengono decine di scatti in studi televisivi, al mare o anche allo stadio di protagoniste della tv, del giornalismo e della politica italiana, tutte rigorosamente denudate dall’intelligenza artificiale. È deep nude, una speciale categoria del deep fake. L’Ansa cita i nomi (autentici) e i corpi (rielaborati) di Federica Nargi, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Sophia Loren, Angelina Mango, Elisabetta Canalis, Arisa, Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi e Cristina D’Avena, mentre le immagini di altri nominativi indicizzati risulterebbero rimosse.

Approfondisci:

Deepfake porn, cos’è e perché nessuno è al sicuro: la denuncia di Francesca Barra

Deepfake porn, cos’è e perché nessuno è al sicuro: la denuncia di Francesca Barra

Il caso Socialmediagirls dopo il gruppo “Mia moglie” e il sito “Phica.eu”

La scoperta, stavolta in ambito internazionale, segue i più recenti casi di sessismo all’italiana: l’esistenza del gruppo Facebook ’Mia moglie’, con scatti privati delle ignari consorti postati dai mariti, e la chiusura del sito Phica.eu, con foto rubate (anche a personaggi famosi) e commenti immaginabili.

Vip spogliate con l’IA, tutte le vittime di “deep fake”. Server e sede all’estero: caccia al sito delle foto pirata

Messi i sigilli a Phica.eu e indagato il gestore, a due mesi di distanza la polizia postale deve ora affrontare ben altra sfida. Perché Socialmediagirls.com, 7 milioni e mezzo di iscritti e decine di migliaia di occhi costantemente collegati (a qualsiasi ora di qualsiasi fuso orario), è strutturato per resistere ai controlli, utilizza server di Paesi con legislazione accomodante e, come classico in questi casi, li cambia periodicamente.

Approfondisci:

Francesca Barra e le immagini fake di nudo: “Non è un gioco ma violenza digitale, educare al consenso”

Francesca Barra e le immagini fake di nudo: “Non è un gioco ma violenza digitale, educare al consenso”

Socialmediagirls tra sede negli Emirati Arabi e server in Belize

Secondo il Corriere.it oggi i server di Socialmediagirls “risulterebbero situati in Belize, ma riconducibili all’azienda IQWeb FZ-LLC, con sede negli Emirati Arabi Uniti”, mentre la protezione da attacchi esterni sarebbe affidata alla russa (e chiacchierata) DDoS-Guard. L’assetto complessivo del sito in esame esprime una finalità evidente: prevenire azioni legali e difendere l’anonimato degli utenti sin dalla prima apparizione in Rete, nel 2014.

Il post pubblicato su Instagram da Francesca Barra per denunciare il grave episodio
Il post pubblicato su Instagram da Francesca Barra per denunciare il grave episodio

La partecipazione a forum di questo tipo può peraltro riservare molte trappole: come imbattersi in link sconosciuti che aprono contenuti pedopornografici oppure ripostare incautamente materiale fuori legge ai sensi della normativa italiana che punisce la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” con la reclusione da uno a sei anni.

Approfondisci:

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: "Foto generate con l'intelligenza artificiale, provo vergogna e imbarazzo per i miei figli"

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: "Foto generate con l'intelligenza artificiale, provo vergogna e imbarazzo per i miei figli"

"Questo non è intrattenimento, è stupro virtuale”

“È una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia”, sostiene Barra nel post a corredo della denuncia, mentre Lucarelli – contrariata “dall’errore incredibile” di dare visibilità e “aumentare la diffusione” del sito – sdrammatizza la vicenda così: “Trattandosi di immagini realizzate con intelligenza artificiale (simili a un fotomontaggio), non mi sono sentita terribilmente turbata e, credo, neppure le altre”, dice riferendosi alle numerose vittime del forum rimaste in silenzio. “Spogliare con l’intelligenza artificiale non è intrattenimento, è uno stupro virtuale”, reagisce Licia Ronzulli (FI). “Una violenza inaccettabile”, dichiarano Raffaella Paita e Daniela Sbrollini (Iv). “Solidarietà a Barra e a tutte le donne oggetto di violenza – afferma Alessandra Moretti (Pd) –. Dobbiamo ribellarci a questi abusi e distorsioni”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata