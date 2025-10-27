Vip spogliate con l’IA, tutte le vittime di “deep fake”. Server e sede all’estero: caccia al sito delle foto pirata

Roma – Nude in Rete, spogliate dall’Intelligenza artificiale ed esposte su scala planetaria. La denuncia alla polizia postale della giornalista Francesca Barra svela il destino comune di “56 donne italiane” (la stima è dell’altra vittima Selvaggia Lucarelli), tutte finite – come mamma non le ha fatte e soprattutto senza il proprio consenso – nella galleria Vip del sito internazionale Socialmediagirls.com. Nella vasta sezione ’forum’ dai contenuti e commenti espliciti, la categoria AI undress anybody spoglia – per l’appunto – chiunque ci finisca dentro. Il gusto (chiamiamolo così) dell’algoritmo propone una carrellata di foto di volti noti dello spettacolo, del giornalismo e della politica.

Chi sono le donne famose vittime di “deep nude”

In particolare, 46 pagine contengono decine di scatti in studi televisivi, al mare o anche allo stadio di protagoniste della tv, del giornalismo e della politica italiana, tutte rigorosamente denudate dall’intelligenza artificiale. È deep nude, una speciale categoria del deep fake. L’Ansa cita i nomi (autentici) e i corpi (rielaborati) di Federica Nargi, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Sophia Loren, Angelina Mango, Elisabetta Canalis, Arisa, Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi e Cristina D’Avena, mentre le immagini di altri nominativi indicizzati risulterebbero rimosse.

Il caso Socialmediagirls dopo il gruppo “Mia moglie” e il sito “Phica.eu”

La scoperta, stavolta in ambito internazionale, segue i più recenti casi di sessismo all’italiana: l’esistenza del gruppo Facebook ’Mia moglie’, con scatti privati delle ignari consorti postati dai mariti, e la chiusura del sito Phica.eu, con foto rubate (anche a personaggi famosi) e commenti immaginabili.

Messi i sigilli a Phica.eu e indagato il gestore, a due mesi di distanza la polizia postale deve ora affrontare ben altra sfida. Perché Socialmediagirls.com, 7 milioni e mezzo di iscritti e decine di migliaia di occhi costantemente collegati (a qualsiasi ora di qualsiasi fuso orario), è strutturato per resistere ai controlli, utilizza server di Paesi con legislazione accomodante e, come classico in questi casi, li cambia periodicamente.

Socialmediagirls tra sede negli Emirati Arabi e server in Belize

Secondo il Corriere.it oggi i server di Socialmediagirls “risulterebbero situati in Belize, ma riconducibili all’azienda IQWeb FZ-LLC, con sede negli Emirati Arabi Uniti”, mentre la protezione da attacchi esterni sarebbe affidata alla russa (e chiacchierata) DDoS-Guard. L’assetto complessivo del sito in esame esprime una finalità evidente: prevenire azioni legali e difendere l’anonimato degli utenti sin dalla prima apparizione in Rete, nel 2014.

Il post pubblicato su Instagram da Francesca Barra per denunciare il grave episodio

La partecipazione a forum di questo tipo può peraltro riservare molte trappole: come imbattersi in link sconosciuti che aprono contenuti pedopornografici oppure ripostare incautamente materiale fuori legge ai sensi della normativa italiana che punisce la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” con la reclusione da uno a sei anni.

"Questo non è intrattenimento, è stupro virtuale”

“È una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia”, sostiene Barra nel post a corredo della denuncia, mentre Lucarelli – contrariata “dall’errore incredibile” di dare visibilità e “aumentare la diffusione” del sito – sdrammatizza la vicenda così: “Trattandosi di immagini realizzate con intelligenza artificiale (simili a un fotomontaggio), non mi sono sentita terribilmente turbata e, credo, neppure le altre”, dice riferendosi alle numerose vittime del forum rimaste in silenzio. “Spogliare con l’intelligenza artificiale non è intrattenimento, è uno stupro virtuale”, reagisce Licia Ronzulli (FI). “Una violenza inaccettabile”, dichiarano Raffaella Paita e Daniela Sbrollini (Iv). “Solidarietà a Barra e a tutte le donne oggetto di violenza – afferma Alessandra Moretti (Pd) –. Dobbiamo ribellarci a questi abusi e distorsioni”.