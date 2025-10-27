Lunedì 27 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Cronaca
27 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
SocialMediaGirls, cos’è il forum della vergogna che alimenta i deepfake di donne nude

La denuncia di Francesca Barra accende i riflettori su un sito attivo da oltre dieci anni, tra immagini generate con l’intelligenza artificiale e responsabilità ancora difficili da tracciare

La giornalista e scrittrica Francesca Barra ha denunciato la presenza di sue immagini nude generate con intelligenza artificiale (Ansa)

Roma, 27 ottobre 2025 – Il forum SocialMediaGirls è tornato all’attenzione pubblica dopo la denuncia di Francesca Barra per immagini di nudo generate con intelligenza artificiale. Attivo da almeno 11 anni e con milioni di utenti, il sito annovera un'apposita categoria 'Ai undress anybody' e una sezione 'Italian nude vips' (tra le vittime figurano anche Chiara Ferragni, Caterina Balivo, Angelina Mango e persino Sofia Loren). Il portale solleva grandi interrogativi su etica, privacy e regolamentazione della rete. 

© Riproduzione riservata