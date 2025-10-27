SocialMediaGirls, cos’è il forum della vergogna che alimenta i deepfake di donne nude

Roma, 27 ottobre 2025 – Il forum SocialMediaGirls è tornato all’attenzione pubblica dopo la denuncia di Francesca Barra per immagini di nudo generate con intelligenza artificiale. Attivo da almeno 11 anni e con milioni di utenti, il sito annovera un'apposita categoria 'Ai undress anybody' e una sezione 'Italian nude vips' (tra le vittime figurano anche Chiara Ferragni, Caterina Balivo, Angelina Mango e persino Sofia Loren). Il portale solleva grandi interrogativi su etica, privacy e regolamentazione della rete.