Soccorritori e diritti: "È ora di rilanciare i corridoi umanitari"

"La disperazione non la puoi arginare: se metti un tappo da una parte, prima o poi riemergerà dall’altra". Filippo Ungaro, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), è in contatto costante con il personale dell’organizzazione che sta assistendo i 60 sopravvissuti al naufragio di ieri, ospitati nell’hotspot di Lampedusa. Le sue parole sono un atto d’accusa contro la "visione miope" dei governi degli ultimi vent’anni - "di qualsiasi colore politico", precisa – che si sarebbero limitati alle dichiarazioni d’intenti, senza mai intervenire sulle cause che spingono migliaia di persone, ogni giorno, a rischiare di morire in mare, inseguendo il sogno di una vita migliore.

Filippo Ungaro, il naufragio di Lampedusa ci ricorda che il fenomeno migratorio, sulla rotta del Mediterraneo, non si è mai fermato. Non fa più notizia? "Dal 1° gennaio all’11 agosto 2025 ci sono già stati 675, tra morti e dispersi, sulla rotta centrale del Mediterraneo, ovvero quella che collega Libia e Tunisia a Lampedusa. Il naufragio di ieri conferma che è una delle rotte più pericolose al mondo".

Il susseguirsi degli sbarchi – sia pur con frequenza inferiore rispetto a una decina d’anni fa – pone un interrogativo sugli accordi tra l’Ue e i principali paesi di partenza dei migranti, per limitare gli arrivi via mare? "Le soluzioni sono ben più complesse e implicano un coinvolgimento a livello regionale ed europeo. Parliamo, ad esempio, dei corridoi umanitari e lavorativi". Opportunità importanti, ma i numeri sono assai limitati… "Sono progetti che vanno rafforzati. Il nostro Paese ha fatto il primo passo, dotandosi di una legislazione all’avanguardia a livello internazionale. Ora tocca all’Unione europea fare la propria parte".

Gli esperti di migrazioni di massa definiscono gli attuali flussi ‘misti’: cosa significa? "A coloro che fuggono dalle guerre – Unhcr ne ha certificati, nel rapporto dello scorso giugno, oltre 122 milioni in tutto il mondo – si aggiungono i migranti economici e quelli climatici, costretti a lasciare le proprie terre d’origine per gli effetti del cambiamento climatico".

A bilancio non ancora definitivo, possiamo già definire l’incidente di ieri come uno dei più gravi avvenuti nei pressi di Lampedusa negli ultimi anni. Cosa resterà, una volta esaurito il clamore mediatico? "Resterà l’incapacità politica di andare alla radice dei problemi. E non mi riferisco solo alla risoluzione dei conflitti attualmente in corso, ma al sostegno concreto dei Paesi a più basso reddito. Questa mossa gioverebbe all’economia europea più di quanto immaginiamo".

In che senso? "L’inverno demografico è una realtà nei Paesi Ue: abbiamo già bisogno urgente di manodopera in molti settori produttivi. Occorrerebbe uscire dalla propaganda elettorale e cominciare ad affrontare il fenomeno migratorio in modo pragmatico e lungimirante. Senza trascurare i nostri valori morali".

Maddalena De Franchis