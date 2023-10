Slovacchia al filorusso Fico: "Non daremo più armi all’Ucraina". Così l’amico di Putin agita la Ue

La Slovacchia va al voto e per la Ue sono brutte notizie. Robert Fico, leader del partito populista Smer e amico della Russia di Vladimir Putin, ha vinto le elezioni in Slovacchia. La sua formazione si è imposta con il 24% dei consensi contro il 18% dei Progressisti slovacchi (Ps) di Michel Simecka, formazione centrista e liberale di matrice europea. Ci sono altre cinque formazioni politiche che hanno superato la soglia del 5%, necessaria per entrare in Parlamento. L’affluenza alle urne è stata del 68%, la più alta dal 2002. Si trattava di elezioni anticipate dopo che il vecchio esecutivo era caduto lo scorso anno. In questi mesi il Paese è stato retto da un governo tecnico. Laurea in legge con la passione per l’archeologia e noto per le sue numerose scappatelle, Fico avrà qualche giorno per cercare di formare un esecutivo.

L’ipotesi più attendibile è una triplice coalizione con il partito Hlas-Sd, sempre di orientamento social democratico e il Partito Nazionale Slovacco. Questo gli garantirebbe di avere una maggioranza di 79 deputati sui 150 che compongono il Consiglio Nazionale, ma non potrà comunque cambiare la Costituzione e non è un particolare da poco. Fra i paini di Fico, c’è anche quello di dotare la Slovacchia di una legge madre simile a quella di Orban in Ungheria, modificandone il sistema elettorale e giudiziario.

Il leader slovacco era stato costretto alle dimissioni nel 2018, dopo il duplice omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. L’assassinio scosse profondamente il Paese, anche perché il giovane reporter stava indagando sulle infiltrazioni della ndragheta in Slovacchia e le sue inchieste avevano toccato esponenti molto vicini all’allora esecutivo. Va detto che, in sede europea, l’assenza di Fico non aveva provocato grandi dispiaceri. Se nei suoi primi anni di carriera politica, aveva manifestato uno spirito filo europeo, facendo entrare la Slovacchia nell’Unione e nell’Euro, adesso si può tranquillamente parlare di virata a 180 gradi. Non solo Fico è tornato alla ribalta della scena politica quando tutti lo davano per finito, lo ha fatto anche puntando tutta la sua campagna elettorale contro Bruxelles e contro l’invio di armi all’Ucraina.

Durante la campagna elettorale, che è stata particolarmente accesa, Fico ha attaccato l’Ue, criticandola per le sanzioni contro la Russia, fatto diverse dichiarazioni contro i migranti ("useremo la forza"), soprattutto quelli che arrivano dal Nord Africa e dalla Siria e annunciando che, in caso di vittoria, si sarebbe rifiutato di inviare ‘anche un solo proiettile’ a Kiev. Non solo. Fico ha criticato la Nato, attaccato la minoranza Lgbt, persino la presidente della Repubblica, Zuzana Caputova, definita ‘un agente di Soros’.

La grande domanda è quanto margine di manovra possa avere un leader alla testa di un Paese con una popolazione di circa 5,5 milioni di abitanti. Di certo è una spalla per Viktor Orban e l’ennesima serpe in seno per l’Unione Europea, che con l’influenza russa nei singoli Paesi ha già fin troppo a che fare. La Slovacchia di Fico, poi, rischia di diventare una Russia in miniatura. Il leader, nel corso degli anni, si è circondato di una cerchia di oligarchi che sono diventati la garanzia stessa del suo potere, oltre a parenti e amanti piazzati in uffici lavorativi. Segno che Putin oltre che un amico è anche fonte di ispirazione. Il leader dell’opposizione, Simecka, ha annunciato che cercheranno di impedire la formazione di un governo. Il problema è che i slovacchi hanno premiato Fico e che in democrazia non sempre si sceglie il candidato che esprime valori propri della democrazia.