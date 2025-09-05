Siti sessisti. Lotta al far-west in Rete: "Stop all’anonimato"

di Antonio TroiseROMAStop all’anonimato in rete. Si amplia il fronte delle forze politiche e sociali che chiedono una stretta dopo l’ultimo scandalo dei siti sessisti e "spioni". A rilanciare l’idea è stata, dalle pagine del Quotidiano Nazionale, l’ex ministra e senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, che ha già presentato un progetto di legge. Ma è un tema caldo anche sul fronte dell’informazione e della difesa dei valori democratici, dal momento che spesso l’anonimato elude l’obbligo delle responsabilità personali e favorisce comportamenti illeciti. Ieri, a prendere posizione a favore dello stop all’anonimato in rete è stato il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, che ha fatto esplicito riferimento alla proposta della senatrice Mariastella Gelmini. "Il divieto dell’anonimato nella Rete è una proposta che personalmente avanzai già qualche anno fa – ricorda il presidente della Federazione – gli ultimi accadimenti lo rendono necessario, urgente e non più rinviabile. Faccio appello al legislatore perché si faccia carico in tempi stretti di tale necessità con regole stringenti sull’identificazione di chi pubblica nella Rete". In una nota, Riffeser spiega anche le ragioni della sua posizione: "L’anonimato in rete non costituisce una garanzia di libertà, tantomeno rappresenta una tutela della propria riservatezza. Costituisce, invece, uno strumento per eludere le responsabilità legali e favorire comportamenti che nella vita reale sarebbero condannati e perseguiti perché direttamente riferibili alla persona che li realizza".

Insomma, l’ennesima dimostrazione che la rete deve essere governata e non può essere lasciata a se stessa, una giungla senza regole dove a pagare il prezzo più alto, su tutti i fronti – compreso quello dell’informazione (basti pensare alle fake news) – sono i cittadini e la stessa democrazia. "Chi pubblica dei contenuti sul web, come chi pubblica una lettera su un giornale, deve metterci la faccia. Non c’è libertà senza responsabilità", aveva spiegato Mariastella Gelmini nell’intervista a QN. In campo, per contrastare i guasti dell’anonimato online, ci sono anche altre proposte. Nei giorni scorsi Forza Italia ha spinto per calendarizzare un ddl, già presentato a maggio dai senatori Gasparri e Zanettin, che mira a individuare le responsabilità oggettive delle piattaforme. Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, ha proposto una discussione nell’ambito della Commissione Segre. Infine, il deputato dem Piero De Luca ha depositato una proposta di legge che introduce l’obbligo di identità digitale per navigare sul web. "Il riconoscimento biometrico è ormai utilizzato da moltissime piattaforme di sharing e di vendita online e non capiamo perché non possa essere usato anche dalle grandi aziende dei social media per garantire l’identità e la responsabilità personale – dice il presidente della Commissione Editoria e Cultura della Camera, Federico Mollicone –. Come ha evidenziato il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti, è una riflessione complessiva che va fatta". "La libertà digitale non può trasformarsi in terreno fertile per abusi che mortificano la dignità umana – sostiene il commissario Agcom Massimiliano Capitanio –, è urgente un intervento multilivello".