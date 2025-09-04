Siti sessisti, la proposta Gelmini: “Via l’anonimato dal web, chi posta ci metta la faccia”

Roma, 4 settembre 2025 – Senatrice Mariastella Gelmini, Noi Moderati, nei siti sessisti oggetto delle cronache giudiziarie in questi giorni c’erano anche sue foto. Intanto si è fatta idea, concretamente, di come sia accaduto?

“Immagino che abbiano usato delle mie normali foto prese dai social e le abbiano artefatte con l’intelligenza artificiale o altri metodi. Quando ho visto tutto ciò sono rimasta basìta”.

Foto false che diventano vere, imbarazzanti, degradanti e compromettenti. Ma quali armi hanno le donne per tutelarsi da questi abusi?

“Purtroppo la tecnologia ci pone sempre nuove sfide e non tutte positive: ogni foto che pubblichiamo può essere usata contro la nostra dignità”.

Un problema maggiore per chi, per motivi generazionali, è meno propenso alle nuove tecnologie.

“No, affatto, e questo dev’essere ben chiaro anche alle giovani generazioni. I nativi digitali non sempre fanno un uso consapevole e responsabile del web”.

La senatrice Mariastella Gelmini al gazebo organizzato da “Noi Moderati” per una petizione popolare sul tema della sicurezza in piazza Cordusio a Milano, 21 febbraio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Poi c’è un problema giurisprudenziale. C’è violazione della privacy per delle foto finte?

“Le norme, è vero, sono in parte inadeguate. Il revenge porn, ad esempio, può coprire il caso della pagina ignobile sulle mogli, ma difficilmente può applicarsi a contenuti artefatti con l’intelligenza artificiale”.

Allora come fare?

“Intanto chi è vittima di questi gesti deve denunciare”.

Lei è stata promotrice di una proposta di legge in merito a questi reati. Cosa riguarda?

“Intanto dobbiamo porre fine all’anonimato online. Chi pubblica dei contenuti sul web, come chi pubblica una lettera su un giornale, deve metterci la faccia. Non c’è libertà senza responsabilità. Poi vanno poste regole stringenti sulla identificazione dei contenuti generati dall’Ai. Inoltre vanno responsabilizzate le piattaforme. Se utilizzassero un decimo delle risorse tecniche che impiegano per proporci la vendita di quello che cerchiamo, i contenuti inappropriati sarebbero facilmente scovati”.

Perfetto nella teoria. Ma davvero crede che l’identificazione degli autori sul web possa funzionare?

“Lo reputo un argine fondamentale e non solo per questo fenomeno. Pensiamo per un attimo all’hatespeech, la diffusione di contenuti di odio o razzisti. Senza anonimato il web sarebbe un posto più pulito. Europol, inascoltata, chiede da tempo di eliminare l’anonimato online per contrastare ogni forma di cybercrime”.

C’è poi un dato sociale: molti degli utenti di questi siti, e degli autori dei commenti alle foto, non si rendono conto del reato che commettono.

“Sono certa che sanno di fare cose che non farebbero in pubblico. E l’ignoranza della legge non è una scusante”.

L’ignoranza almeno ha una cura: quanto può aiutare l’educazione all’uso delle tecnologie, soprattutto tra i giovani?

“L’educazione alla cittadinanza digitale (una mia vecchia proposta, in parte divenuta legge) è fondamentale. Il web ha tantissime potenzialità, ma non deve diventare una zona franca. Diamo ai ragazzi tutti gli strumenti per navigare in rete in sicurezza”.

Poi c’è la politica. La destra, ad esempio, è spesso accusata di non avere la giusta sensibilità sui temi della parità di genere e della tutela della dignità delle donne.

“Non condivido questa analisi che mi pare legata ad altre epoche. Il primo presidente del consiglio donna nel nostro Paese è di centrodestra. E tutte le norme per il contrasto alla violenza di genere e alle disparità sono passate con il consenso unanime del centrodestra e spesso sono partite da donne del centrodestra. Il punto è che certi fenomeni, e anche il maschilismo, sono radicati ancora nel profondo della società a prescindere dal colore politico”.

Pensa che sulla sua proposta di legge possa esserci un’azione bipartisan in Parlamento?

“Come noi moderati stiamo lavorando, con Mara Carfagna, per avanzare una nostra proposta. e anche grazie al lavoro di Martina Semenzato, presidente della commissione femminicidi, spero possa arrivare dal parlamento, anche questa volta, un impegno trasversale, che vada oltre ogni schieramento”.