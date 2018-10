Città del Vaticano, 3 ottobre 2018 - Entrano a due a due sul sagrato di San Pietro in un silenzio gravido di attesa. I paramenti liturgici risplendono sotto un sole leggero di autunno: prima le mozzette color sangue dei cardinali, quindi le casule verdi dei vescovi, da ultime la mitria del Papa. Le migliaia di fedeli, che riempiono la piazza della basilica vaticana, trattengono il respiro davanti alla processione dei 266 padri sinodali in apertura della messa di avvio del Sinodo dei giovani. La prima preghiera della celebrazione eucaristica è in cinese, segno della recente distensione fra Pechino e la Santa Sede, certificata anche dalla presenza all’assise, per la prima volta nella storia, di due vescovi della Cina occidentale. A loro papa Francesco nell’omelia dà un caloroso benvenuto, rimarcato dall’applauso della folla di fedeli.

Ma sono soprattutto i ragazzi al centro della riflessione del Pontefice. Giovani, che, per via degli scandali sessuali ed economici nella Chiesa, in molti casi stanno pensando o hanno già voltato le spalle al popolo di Dio. Bergoglio non induce nei pessimismi cari a chi, anche fra le altre sfere ecclesiali avrebbe voluto annullare addirittura il sinodo. Allo Spirito santo chiede di essere “memoria operosa, viva, efficace”, che “non si lascia soffocare e schiacciare dai profeti di calamità e di sventura” contro cui tuonò, il 4 ottobre 1962, nel suo discorso di apertura del Concilio Vaticano II, san Giovanni XXIII.

La Chiesa non può neanche soccombere sotto il peso dei “nostri limiti, errori e peccati”. Da qui la sua sfida più audace: “Essere capace di trovare spazi per infiammare il cuore e discernere le vie dello Spirito". Troppo grande è la responsabilità dei pastori, cardinali, vescovi, preti e diaconi, di fronte ai ragazzi che "ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione".

Al sinodo, che durerà fino al 28 ottobre, la Chiesa è giunta dopo essersi messa in ascolto delle nuove generazioni. Delle loro speranze e paure. Un lascito che i padri sinodali ora sono chiamati a tradurre in un aggiornamento concreto della pastorale giovanile. "Ciò che abbiamo ascoltato da giovani ci farà bene ripassarlo di nuovo con il cuore”, assicura Francesco che, in piazza San Pietro torna per un attimo docente di Letteratura, e fa sue le parole del poeta tedesco Friederich Hoelderlin: 'L'uomo mantenga quello che da bambino ha promesso'". Saranno tre settimane di intenso dibattito fra cardinali e vescovi provenienti da tutto il mondo. Esperienze e culture diverse. Conservatori e progressisti. A tutti il Papa chiede di tenersi lontano da “pregiudizi” e atteggiamenti di “auto preservazione”. La roccia su cui appoggiarsi nel periglio la Chiesa la trova nell’ascolto di Dio. “Per ascoltare con Lui - è l’appello di Bergoglio - il grido della gente; ascoltare la gente, per respirare con essa la volontà a cui Dio ci chiama. Questo atteggiamento ci difende dalla tentazione di cadere in posizioni eticistiche o elitarie, come pure dall'attrazione per ideologie astratte che non corrispondono mai alla realtà della nostra gente”.

La chiosa dell’omelia è un tuffo negli anni del Concilio, quando, Il Papa si rivolge direttamente ai padri sinodali, “molti di noi eravamo giovani o muovevamo i primi passi nella vita religiosa”. Ai giovani di allora venne indirizzato l’ultimo messaggio dei padri conciliari, pronunciato da Paolo VI l'8 dicembre 1965. "La Chiesa, durante quattro anni - scandisce Bergoglio -, ha lavorato per ringiovanire il proprio volto, per meglio corrispondere al disegno del proprio Fondatore, il grande Vivente, il Cristo”. Mezzo secolo è passato, le sfide sono diverse, dai social alla sessualità online. I rintocchi delle campane di San Pietro scandiscono la fine della messa. Ora a sfilare sono i fedeli che guadagnano l’uscita della piazza. Per cardinali e vescovi, invece, è tempo di entrare nell’aula del Sinodo e dare freschezza al messaggio evangelico per i giovani di oggi.