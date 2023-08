Sinistra in crisi E il sindacato ne approfitta Maurizio Landini, leader della Cgil, propone referendum abrogativi contro le leggi che precarizzano il mercato del lavoro. Una mossa politica per mobilitare le fasce di elettorato più colpite dalla crisi economica e cercare di contrastare il governo Meloni. Una sfida alla sinistra per ritrovare una lingua semplice e concreta.