Singole da 600 euro a Milano: "Non si può studiare qui" - Protesta degli studenti

"Vivere e studiare a Milano è diventato insostenibile: prezzi per le stanze assurdi, promesse vane dal governo e dalle amministrazioni comunali". Così Samuele da ieri mattina è accampato davanti all’Università Statale di Milano con una decina di compagni. La battaglia delle tende si è spostata qui.

Samuele studia Filosofia, ha 20 anni ed è uno dei portavoce del movimento “Cambiare Rotta Milano“. "Nulla è cambiato dopo le proteste": si legge sugli striscioni appesi tra le canadesi, a ricordare la battaglia, avviata proprio a Milano, con la prima tenda picchettata dalla studentessa di Ingegneria ambientale Ilaria Lamera davanti al Politecnico. Era il 2 maggio. Da allora gli incontri si inseguono da mesi senza soluzioni. "Siamo stanchi di non essere ascoltati – continua Samuele –. Anche quest’anno si è ripresentato il problema delle aule sovraffollate, a dimostrazione del perenne sotto finanziamento pubblico del mondo dell’istruzione". E una stanza singola a Milano costa in media 626 euro al mese: "Prezzo difficile da affrontare per gli studenti che scelgono di frequentare qui l’università. Senza contare l’aumento del caro vita, che non sembra dare tregua". Così da ieri mattina i ragazzi dell’organizzazione giovanile comunista hanno portato le loro canadesi davanti all’ateneo per trascorrere lì la notte, chiamando a raccolta tutti al grido di "Porta la tua tenda". "In questi mesi sono arrivate solo false promesse e contentini incapaci di sanare la difficile situazione che dura da anni", continua un altro studente, Edoardo. "Vogliamo un piano di costruzione di studentati serio e strutturato, misure di sostegno per il diritto allo studio, l’introduzione di un reddito per tutti gli studenti, garantito con le aziende che oggi marciano sulla filiera della formazione. Vogliamo politiche serie per il diritto all’abitare", concludono dall’accampamento.

Elena Capilupi