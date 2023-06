Sindaco finito in carcere Assolto dopo sette anni

LODI

Lacrime per la fine di un incubo durato oltre sette anni. Simone Uggetti (foto), l’ex sindaco Pd di Lodi, per il quale scattarono le manette il 3 maggio del 2016, ieri pomeriggio ha accolto con profonda emozione la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Milano. Primo cittadino dal 2013 al 2016, era finito in carcere per il reato di turbata libertà degli incanti poiché, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe favorito la società Sporting Lodi nell’assegnazione del bando per la gestione di due piscine scoperte. Uggetti si era sempre difeso, dichiarando di non aver agito per interesse personale, ma bensì per il bene della comunità.

L’altalena giudiziaria a cui Uggetti è stato sottoposto in questi anni aveva visto una condanna a dieci mesi di carcere in primo grado, sentenza poi ribaltata in secondo grado per l’insussistenza dei fatti contestati. Nel marzo del 2022, però altra doccia gelata per l’ex sindaco dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato l’assoluzione e richiesto la celebrazione di un nuovo procedimento in appello. Ieri però è stata scritta la parola fine alla vicenda giudiziaria: la decisione nel merito infatti non potrà essere impugnata dal procuratore generale Massimo Gaballo.

"Siamo felici e sollevati dell’esito, ma una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini – ha dichiarato a caldo l’ex primo cittadino –. L’assoluzione è arrivata dopo sette anni di sofferenza incredibile mia e delle altre persone coinvolte ingiustamente in questo processo.

Mario Borra