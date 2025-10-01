Chi è Simone Mettini, il colonnello morto nell’aereo caduto a Sabaudia. L’altra vittima è Lorenzo Nucheli

Roma, 1 ottobre 2025 – Sono il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli i due militari trovati morti nel velivolo T-260B dell'aeronautica militare che è precipitato questa mattina nella zona boschiva del parco nazionale del Circeo. L'aereo era impegnato in una missione addestrativa quando è precipitato al suolo per motivi da accertare. Il 70º Stormo "Giulio Cesare Graziani", con sede sull'Aeroporto Militare di Latina, è una scuola di volo dipendente dal Comando scuole A.M./3ª Regione Aerea.

Simone Mettini, il colonnello morto nell'incidente aereo di Sabaudia

Chi era Simone Mettini

Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, aveva 48 anni. Era diventato comandante dello stormo il 9 luglio 2024, prendendo il posto del colonnello Giuseppe Bellomo. Nato a Forlì e residente ad Aprilia, aveva iniziato a lavorare nell'aereonautica anche prima di laurearsi in scienze politiche all'università di Napoli Federico II. Sposato dal 2002, aveva due figli. Suonava il basso e cantava nei locali di Latina. Aveva svolto attività di volo all'estero e aveva ricoperto ruoli di responsabile della pianificazione finanziaria oltre ad essere istruttore di volo per il reparto operativo.

Uomo delle istituzioni

Nel suo discorso di insediamento Mettini aveva parlato della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale come nuove tecnologie da implementare nelle metodologie didattiche. “Per ottenere tutto questo c’è bisogno di voi, donne e uomini del 70° stormo, ho bisogno di voi, della vostra conclamata dedizione e professionalità, in cui ripongo incondizionata fiducia, del vostro attaccamento al reparto ed al territorio ed alla vostra fiera caparbia capacità di superare anche i momenti di incertezza e difficoltà”, aveva concluso. La sindaca di Latina Matilde Celentano lo ricorda come “un uomo delle istituzioni con uno spiccato senso dello Stato che ci mancherà profondamente”.

L'incidente

L'impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo. L'aereo è caduto per cause ancora in fase di accertamento nell'area di bosco compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino a una delle entrate del Parco Nazionale. L'allievo Lorenzo Nucheli era originario di Serrone, nella provincia di Frosinone. La notizia è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di Squadra aerea Antonio Conserva, a nome dell'intera Forza Armata, si è stretto in un “profondo segno di vicinanza e cordoglio”.