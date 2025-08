Simona Cinà morta in piscina a Palermo: i genitori oggi in procura. L’amica: “Stava benissimo, nessun eccesso di alcol”

Palermo, 5 agosto 2025 – Saranno eseguiti oggi la tac e i primi esami radiologici sul corpo della 20enne Simona Cinà, la giovane pallavolista appassionata di surf trovata morta nella piscina di una villa durante una festa di laurea organizzata a Bagheria. Oggi pomeriggio, i genitori di Simona incontreranno il pm in Procura.

Il pm Raffaele Cammarano ha nominato quattro medici dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per i primi accertamenti. Giovedì verrà eseguita anche l'autopsia, insieme agli esami tossicologici, che dovranno accertare le cause del decesso. A tutti gli accertamenti medico legali parteciperà anche il perito nominato dagli avvocati che assistono la famiglia.

L’amica: “Stava benissimo, nessun eccesso di alcol”

"Nessuno ha ecceduto con l'alcol. Era una serata di divertimento sano. Ci siamo divertite, come facevamo sempre con tutti i nostri compagni atleti. E lei stava benissimo". A parlare è Francesca, 20 anni, amica della coetanea Simona Cinà.

"Ci siamo divertite tanto, abbiamo ballato e giocato a palla in piscina tutta la notte. Poi – continua Francesca in una intervista sul sito di ‘La Repubblica’ - le ho detto che avevo freddo e che volevo andare via. La serata era tranquilla, già molti ragazzi erano andati via. Lei invece è rimasta e ha continuato a ballare, stava benissimo".

“Simona non può essere annegata. La piscina era bassa”

"Erano le 3.20 quando l'amica ha lasciato la villa. "Va bene, tranquilla, mi ha risposto, domani scendiamo a giocare al campo". Per Francesca, "Simona non può essere annegata. La piscina era bassa, toccavamo. E poi era bravissima a nuotare. Eccelleva in tutti gli sport".