Morta in piscina, l’ex fidanzato incredulo: “Simona una salutista, mai vista brilla”. I familiari 3 ore in caserma

Palermo, 5 agosto 2025 – “Non beveva, non assumeva sostanze: era una sportiva”. Anche l’ex fidanzato di Simona Cinà non riesce a dare un senso alla morte improvvisa della pallavolista di Capaci, trovata senza vita sabato notte nella piscina di una villetta Bagheria. “Aveva la fissazione per la forma fisica e la salute – racconta Francesco Tilotta –. Il che non significa che di tanto in tanto in gruppo non bevesse una birra, ovviamente. Era una ragazza normale ma io non l'ho vista mai nemmeno brilla".

Dopo la rottura i due ragazzi si erano lasciati e persi di vista per un po'. "Recentemente avevamo ripreso a sentirci, eravamo amici". Francesco sta tentando di ricostruire cosa è accaduto, anche parlando con gli amici. Ma al momento una spiegazione non c’è. La cercano in primis i familiari, il papà, la mamma e i due fratelli, che ieri sera erano nella caserma di Bagheria.

Simona Cinà aveva 20 anni

I familiari 3 ore in caserma

Sono stati ascoltati per tre ore insieme agli zii e ai cugini. Un incontro definito “utile” dalla famiglia che nell’immediato della tragedia aveva sollevato tanti dubbi. “Perché quando siamo arrivati alla villa non c’era alcol? Sembrava tutto ripulito – si era chiesta la gemella Roberta – Non si trovano neanche i vestiti di Simona”. Circostanze poi chiarite dalla procura: gli abiti erano stati sequestrati dagli investigatori. E quando sono arrivati i carabinieri gli alcolici c’erano. Smentita poi la voce che la 20enne sia stata ritrovata col volto verso l’alto. “Era in fondo alla piscina”, hanno precisato gli inquirenti. Tutti i ragazzi "sentiti come persone informate sui fatti, hanno avuto un comportamento collaborativo". In due si sono tuffati per soccorrere Simona, che però era già in arresto cardiaco.

Chiuse sul nascere le polemiche, ora il clima è di assoluta collaborazione. Lo scopo è uno: capire come è morta Simona e se poteva essere salvata. L’indagine è aperta per omicidio colposo.

Tac, autopsia ed esami tossicologici

L’autopsia, che sarà svolta domani, insieme agli esami tossicologici, servirà ad accertare le cause della morte. Nel frattempo ieri è stata eseguita una tac. A tutti gli accertamenti medico legali partecipa anche il perito nominato dagli avvocati che assistono la famiglia.

L’amica: quando sono andata via stava benissimo

Una cosa sembra assodata: la festa non è degenerata. "Nessuno ha ecceduto con l'alcol. Era una serata di divertimento sano”. Lo assicura Francesca, 20 anni, amica di Simona, presente la notte di sabato nella villetta di Bagheria. “Ci siamo divertite, come facevamo sempre con tutti i nostri compagni atleti. Abbiamo ballato e giocato a palla in piscina tutta la notte. Poi le ho detto che avevo freddo e che volevo andare via. La serata era tranquilla, già molti ragazzi erano andati via. Lei invece e' rimasta e ha continuato a ballare, stava benissimo". Erano le 3.20 quando Francesca ha lasciato la villa. “Simona non può essere annegata. La piscina era bassa, toccavamo. E poi sapeva nuotare. Eccelleva in tutti gli sport”.