Il giallo di Simona Cinà, oggi l’autopsia alla pallavolista morta a Palermo: i punti da chiarire

Palermo, 7 agosto 2025 – È arrivato il giorno dell’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata morta in piscina durante una festa di laurea a a Bagheria. L’esame sarà determinate per fare luce sulle cause della morte, che al momento oscillano tra l’ipotesi degli inquirenti – che sospettano un malore fatale in acqua o un incidente senza dolo da parte di terzi – e i familiari, ma anche gli amici, della 20enne, non credono che Simona sia annegata. E nemmeno che possa avere bevuto troppo, come conferma l’ex fidanzato: “Era una salutista, mai vista brilla”.

Il cadavere della ragazza è stato trovato senza vita qualche ora prima dell’alba di sabato mattina, 2 agosto, in una villa presa in affitto per il ‘pool party’ di laurea. Due giorni dopo, era il 4 agosto, il sequestro di diversi oggetti trovati nella casa: decine di bottiglie di alcolici, bicchieri e i vestiti della giovane. In particolare, sono stati requisiti e messi a verbale i vestiti di Simona, il costume che aveva addosso oltre a cinque bottiglie di gin, sei di spritz, 12 di spumante e poi diversi teli mare e abiti.

Oggi potrebbe essere il giorno della verità su Simona. La svolta dovrebbe arrivare dall'autopsia che sarà eseguita stamattina al Poclinico di Palermo e che potrà chiarire le cause del decesso e dare le risposte che la famiglia della ragazza attendono da sabato scorso. Per i genitori e i suoi due fratelli – una sorella gemella e un fratello più grande – resta un grande mistero come una giovane atleta, nuotatrice provetta possa essere annegata in un piccola piscina.

A eseguire l'autopsia ci sarà l'anatomopatologo Tommaso D'Anna, che accerterà se c'era presenza di acqua nei polmoni, e quindi Simona è annegata, o quale altra potrebbe essere la causa e del suo decesso. Per la famiglia della vittima ci sarà un perito di parte nominato dagli avvocati Gabriele Giambrone e Davide Carnese.

Gli esiti degli esami tossicologi e istologici arriveranno dopo 45 giorni e saranno determinanti per completare il quadro medico legali. Dall'autopsia aspettano risposte i familiari di Simona, come ha detto l’altro ieri il fratello Gabriele Cinà: "Speriamo di avere delle riposte, aspettiamo, non possiamo fare altro".

Martedì sera, per arrivare ad accertare le cause del decesso di Simona, al Policlinico di Palermo di sono stati eseguiti i primi esami medico legali: la salma è stata sottoposta a una Tac e a radiografie per evidenziare se ci siano fratture o emorragie interne o danni da patologie sconosciute. Ma, secondo quanto si appreso, gli esami diagnostici eseguiti non sarebbero stati esaustivi e per questo sarebbe stata disposta dagli esperti nominati dalla Procura anche una risonanza magnetica.

Sentiti dai carabinieri di Bagheria che indagano sul caso, i familiari di Simona hanno confermato che "stava bene e non aveva nessun problema di salute". Era un atleta che "si sottoponeva continuamente a visite mediche per potere disputare gare" e per avere "i certificati per potere svolgere attività agonistica".

Per la Procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, l'ipotesi privilegiata, al momento, resta quella del malore o dell'incidente senza dolo da parte di terzi. I ragazzi che erano ancora in piscina ai carabinieri hanno detto che la serata "era tranquilla" che "nessuno si è accorto di cosa sia accaduto" alla ragazza e che quando l'hanno vista nel fondo della piscina due di loro si sono subito tuffati, con i vestiti indosso, per darle aiuto: ma neppure i tentativi di rianimarla praticati fino all'arrivo del personale del 118 sono serviti a salvarla.