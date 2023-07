Simbolo della ribellione alle cosche

Simone

Arminio

Di qua o di là, in fondo è la vecchia questione del piano inclinato. Perché Pagliarelle, minuscola frazione di Petilia Policastro, incastonata tra i pini della Sila Piccola, in Calabria, sta su un cocuzzolo perfetto, e le pendici sono due. Da un lato ci sono le donne e gli uomini liberi, quasi tutti minatori o figli di minatori, gente che col sangue e le croci nelle gallerie ha costruito l’alta velocità Bologna-Firenze e i trafori alpini. L’altro strapiombo è quello più buio. Antenati briganti, prevaricatori, cosche spietate, votate all’autodistruzione. Dei Mirabelli e dei Garofalo, la cui faida ha insanguinato il paese per un decennio, oggi all’anagrafe non restano che pochi nomi.

Sul cocuzzolo, è questo il fatto, a un certo punto la vita ti chiede da che lato rotolare. È qui che, tragicamente, si incrocia il destino di Lea Garofalo con quello di Rosario Curcio. Stessa generazione, due anni di distanza. Figlia e sorella di mafiosi lei, cresce asciugando il sangue dei suoi parenti finché non decide dove rotolare. Così fugge, racconta, testimonia. Lo fa per lei, e per sua figlia Denise. Lo fa, pur sapendo che ogni parola è una riga in più sul suo certificato di morte. Di Carlo Cosco, il marito rinnegato da Lea Garofalo, è amico Rosario Curcio. Che non partecipa – dice la verità processuale – al primo tentativo di uccisione a Campobasso. Si tira indietro.

Il masso torna al suo posto. L’istantanea dopo è quel maledetto 24 novembre 2009. Curcio, con Cosco, fa parte del trio che ucciderà Lea e ne brucerà il corpo in un bidone per tre giorni – tre giorni – nel tentativo di cancellarne l’esistenza e ogni traccia. Pochi i monumenti, oggi, per le strade di Pagliarelle. Il primo è dedicato ai minatori. Il secondo è arrivato la scorsa estate. Porta il nome di Lea Garofalo, parla del suo coraggio, e di quella vecchia storia del piano inclinato. Di qua. O di là. È la scelta di un attimo. Tocca solo sapere da che parte stare.