Chi è la signora salutata da Papa Francesco e perché i fiori gialli. L’emozione di Carmela Mancuso

Roma, 23 marzo 2025 – Salutata davanti a tutto il mondo da Papa Francesco. Un giorno speciale per Carmela Vittoria Mancuso, la signora al quale il pontefice si è rivolto dal balcone del Gemelli, pochi minuti prima di essere dimesso dall’ospedale dopo 38 giorni di ricovero. “Grazie a tutti, saluto questa signora con i fiori gialli", le poche le parole pronunciate da Bergoglio, sorridente, con voce un po' affaticata e lo sforzo nel respirare.

Carmela Mancuso, la signora con i fiori gialli (Ansa)

Carmela, 79 anni, non ha nascosto la sua emozione, subito intervistata dai giornalisti presenti sul posto. “Questo dei fiori a Papa Francesco è un rituale che facciamo da anni – ha spiegato – . Erano rose gialle, le abbiamo consegnate alla gendarmeria per darle al Pontefice".

La donna vive a Roma da sei anni. E, con ogni probabilità, quel saluto non era casuale, ma Francesco aveva ben presente chi fosse quella “signora” con le rose. “A tutte le udienze mi sono presentata con i fiori per il Santo Padre: dalla prima volta, ho visto la meraviglia e il sorriso nei suoi occhi”, ha detto Carmela prima di proseguire nel racconto. “'Sono per me?' mi chiese. E da quel momento glieli porto sempre. Sventolando questo mazzo di rose gialle volevo salutarlo, rallegrare il suo sguardo dopo la convalescenza. Non sapevo se si sarebbe ripreso. E sapere che mi ha guardato è una emozione che non so spiegare con le parole”. Quindi ha aggiunto: “Non sono degna. Volevo salutarlo anche a nome dei malati e dei bambini che sono qui in questo ospedale ma in tutto il mondo".

Le dimissioni dal Gemelli e il fuori programma

Sono state centinaia le persone che si sono assiepate da stamani fra il piazzale principale e l'accesso pedonale del Gemelli. Tutte radunate davanti al policlinico Gemelli questa mattina per salutare Bergoglio prima delle sue dimissioni. Il pontefice si è affacciato poco dopo le dodici, in sedia a rotelle e nella tradizionale veste bianca. Francesco, hanno spiegato ieri i medici, non ha più la polmonite bilaterale. Restano tracce di infezione, servirà ancora tempo. Le sue sono state “dimensioni protette”, hanno sottolineato i vertici del Gemelli prescrivendo “almeno” due mesi di degenza a Santa Marta, dove il Papa continuerà le terapie e la fisioterapia motoria e respiratoria.

Bergoglio è apparso oggi di ottimo umore e non ha rinunciato a uno dei suoi celebri fuori programma. Uscito dal Gemelli, il pontefice - che dopo il saluto ha nuovamente indossato i naselli per l'ossigerno - si è recato nella basilica di Santa Maria Maggiore a ringraziare la Madonna come è solito fare prima di partire per i viaggi internazionali e al rientro e nelle occasioni importanti.