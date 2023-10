Sicurezza al volante . Iniziative nelle scuole La Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia promuovono un progetto per la sicurezza stradale rivolto agli studenti degli ultimi 3 anni delle scuole secondarie: 200 istituti, 12mila studenti. Obiettivo: "Non chiudere gli occhi, la sicurezza stradale riguarda anche te".