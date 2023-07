Sicilia sconvolta dal fuoco Blackout a ripetizione, donna muore in ascensore Caos turisti, pronti i ristori

ROMA

Non è ancora finita, anche se i roghi calano. E al Sud non è terminato il conteggio dei morti. Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta in un edificio in via Oreto a Palermo dentro l’ ascensore bloccato tra due piani, forse a causa dei ricorrenti blackout causati dagli incendi. Per un paio d’ore si è poi temuto per un elicottero della Forestale, impegnato nelle operazioni di spegnimento delle fiamme nella riserva di Pantalica, nel Siracusano. Il velivolo stava sorvolando l’area di Sortino, nella parte della riserva in cui ieri è divampato un incendio, quando ha perso i contatti: l’elicottero è stato poi ritrovato, ha avuto un’avaria durante il volo e il pilota é vivo: è stato ricoverato in ospedale solo per accertamenti. "Diciamo le cose come stanno: purtroppo questi incendi – ha detto il governatore della Sicilia, Renato Schifani – sono prevalentemente dolosi, da parte di gente pazza, che vive in questi momenti delle esaltazioni patologiche. Invito i siciliani a denunciarli".

Il governo è consapevole che serve un scatto per non vivere passivamente la situazione. "Siamo di fronte a due facce della stessa medaglia che si chiama tropicalizzazione. Di fronte a fenomeni climatici del genere o cambiamo approccio o saremo costretti a contare i morti", ha detto ieri il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci che promette l’acquisto di nuovi canadair contro gli incendi. Quelli che al sud continuano senza sosta (oltre 280 roghi tra Calabria, Puglia, Sardegna la metà dei quali in Sicilia, dove se ne contano 140 e stanno operando 7 Canadair), mentre al nord va avanti la conta dei danni e il lento ritorno ad una normalità che tutti sanno essere tale solo fino alla prossima emergenza. Nel Consiglio dei ministri di ieri (al quale non ha partecipato Meloni, in viaggio per Washington) il ministro Musumeci ha fatto anche una ricognizione della situazione di roghi e maltempo. Si va verso il varo, la prossima settimana, dello stato di emergenza per le regioni colpite: Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, forse anche parte del Piemonte, Valle D’Aosta e province di Trento e Bolzano. L’Emilia Romagna ha già formalmente presentato una richiesta per 41,2 milioni di euro, le altre lo faranno nei prossimi giorni. Musumeci ha anche detto che il Cdm ha "messo a disposizione 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere" che sono saltate. Il provvedimento va in vigore "da quando è andato in tilt l’aeroporto di Catania". Il ministro degli Esteri Tajani ha invece annunciato che "sono stati deliberati da Simest i finanziamenti alle imprese colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Circa 12 milioni di euro già pronti, mentre altri 12 milioni di euro saranno erogati nei prossimi giorni".

Lo Stato vuole però anche avviare un piano sistemico perché operare ex post è una logica perdente. "Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni – ha annunciato Giorgia Meloni – hanno messo e mettono a dura prova l’Italia. Non dobbiamo e non possiamo limitarci all’emergenza i continui disastri ai quali abbiamo assistito negli ultimi mesi da Ischia, passando per l’Emilia Romagna fino a quello che vediamo in questi giorni, dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti e questo significa che dobbiamo certo lavorare alla transizione, ma dobbiamo anche fare quello che non si ha avuto il coraggio di fare a sufficienza in passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Quindi l’obiettivo di medio termine che il governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati, varando un grande piano di prevenzione idrogeologica". Se fosse, sarebbe un cambio di passo atteso da decenni.

Alessandro Farruggia