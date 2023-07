Sicilia isolata Aeroporti in tilt Ore di paura, e l’allarme resta

di Nino Femiani

La Sicilia sembra il fortino di Gerusalemme assediato dal Saladino. E, come nel 1187, gli assedianti hanno capitolato, soverchiati dalle fiamme. È un lungo calvario quello dell’Isola, iniziato il 16 luglio con l’incendio all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Il rogo divampa poco prima della mezzanotte, mandando tilt la circolazione. Nessun ferito, ma voli dirottati a Comiso, Trapani e Punta Raisi. E mentre l’area orientale si lecca le ferite con il Terminal A a scartamento ridotto e i passeggeri costretti a ritirare i bagagli sottobordo, ecco la nuova mazzata. Gli incendi che mettono in ginocchio il Palermitano, le fiamme che lambiscono lo scalo di Punta Raisi, l’autostrada e finanche l’ospedale Cervello, costringendo le ambulanze allo slalom verso altri nosocomi.

Il ‘Falcone-Borsellino’ blocca i voli quando un rogo si sviluppa dalle parti di Cinisi (dove ci sono stati i morti). Il vento di scirocco fa il resto, le lingue di fuoco sfiorano il perimetro dello scalo aereo. Tre ore di chiusura, poi la ripresa dei voli pur rimanendo la situazione critica perché intanto brucia la discarica di Bellolampo da cui si alza una nube che pregiudica la visibilità dello scalo. Mobilità complicata perché l’apocalisse arriva fino al limite della carreggiata dell’autostrada tra Palermo e Catania, con una situazione che rischia di finire fuori controllo perché mancano Canadair e la protezione civile fa quello che può per ridurre il fronte dei cento incendi che manda l’Isola in cenere.

D’altra parte, ogni estate è la stessa musica, e si finisce in emergenza perché i piani della protezione civile locale, che dovrebbe intervenire ai primi allarmi, sono pochi o inesistenti. In caso di calamità, infatti, si attua il piano comunale di Protezione civile, però, su 391 Comuni siciliani, 138 non ne hanno uno, 151 ne hanno uno vecchio di cinque anni e 28 non lo aggiornano da ben dieci anni. Per questo motivo, appena si sprigiona un incendio come quello di queste ore o si verifica un’alluvione la Sicilia finisce travolta. La realtà è che intervenire in un territorio ferito da abusivismo e cemento selvaggio è difficile. Solo 24 Comuni sui 391 hanno un piano regolatore in regola e, secondo Anci Sicilia, oltre cento comuni siciliani sono in predissesto e, quindi, non hanno le risorse da investire in uomini e mezzi. La distruzione di questi giorni e i morti richiederebbero l’accelerazione di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme di protezione civile, testato nei primi giorni di luglio. Ma si naviga ancora a vista, e si è ancora nella fase sperimentale.