Siccità record, il 2022 è l'anno più arido di sempre

Roma, 5 agosto 2022 - Siccità record: il 2022 è l'anno con meno pioggia da sempre e cioé da quando vengono rilevati i dati a livello nazionale, parliamo del 1800. Lo certifica il CNR con l'istituto di scienze dell'atmosfera e del clima, l' Isac.

Al Nord la situazione peggiore

La riduzione maggiore, con un vertiginoso -52% , riguarda l' Italia del Nord . Va un po' meglio invece al Centro Sud che registra un -42% di pioggia. Michele Brunetti consegna questa conclusione: "Abbiamo un -46% di precipitazione cumulata da inizio anno a fine luglio rispetto al trentennio 1991-202.0 Per il momento il 2022 resta l'anno più siccitoso dal 1800 ad oggi".

L'analisi di Coldiretti

Non solo. Il 2022 si classifica sino ad ora anche come l'anno più caldo di sempre, con una temperatura addirittura superiore di 0,98 gradi rispetto alla media storica.

Giugno da record

L'anomalia climatica più evidente si è avuta in estate, con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di 2,88 gradi , ci avviciniamo al massimo del 2003.

Qual è l'impatto sulle colture?

Nella stima di Coldiretti, i danni all'agricoltura superano i sei miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale. Nel conto bisogna poi considerare anche i cali produttivi, ad esempio -45% per mais e foraggi per l'alimentazione degli animali, - 20%, per il latte nelle stalle, -30% per il grano duro da pasta.

Le temperature africane, con picchi oltre i 40 gradi, 'ustionano' anche la frutta e uccidono cozze e vongole (-20%), per la mancanza di ricambio idrico nel nel delta del Po , con le zone di acqua morta che provocano un assalto di insetti e cavallette con decine di migliaia di ettari.

Che vendemmia dobbiamo aspettarci?

Preoccupa anche la vendemmia appena iniziata, con la prospettiva di un calo del 10% delle uve.