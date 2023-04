Allarme siccità nel nord Italia. Piemonte: razionata l’acqua in 40 comuni

Torino, 21 aprile 2023 - L'allarme siccità investe soprattutto il nord Italia e il Piemonte, che deve fare i conti con un'emergenza senza precedenti a causa dell'assenza prolungata di piogge. E così scattano le prime misure. "In una quarantina di Comuni del medio Novarese e del Verbano Cusio Ossola, le due province più colpite dalla siccità, è già stata decisa la limitazione dell'acqua, non per quanto riguarda l'uso nelle case, ma per l'irrigazione dei giardini, per riempire le piscine o altri scopi in questo momento non prioritari", ha detto l'assessore regionale Matteo Marnati, nell'incontro con i giornalisti dopo la Giunta straordinaria dedicata alla siccità con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. "Decideranno i sindaci in base alla disponibilità di acqua. Stiamo cercando anche soluzioni alternative", ha aggiunto.

Distretto del Po, in tutte le stazioni siccità estrema (Ansa)

“Il Piemonte è la regione italiana con il maggior deficit di pioggia rispetto al passato. La poca pioggia di queste ore non ha consentito nessun recupero. La situazione è particolarmente grave”, ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Oggi il Sesia ha una portata ridotta dell'85%, il Tanaro del 73%, il Po del 62%, dati estremamente gravi, a cui si aggiunge che lo strato del manto nevoso è molto più sottile del passato”, ha spiegato Cirio che ha ricordato gli interventi messi in campo già da tempo come il Piano di tutela delle acqua che mancava da 14 anni e l'imminente bando da 22 milioni per i cambiamenti climatici.

La siccità, secondo le stime dei consorzi irrigui, ha già provocato danni in Piemonte per 60-80 milioni di euro. La Regione chiede al governo un supporto per gli interventi più urgenti necessari a fronteggiare i prossimi mesi: 10 milioni di euro per intervenire sulla rete e il trasporto dell'acqua con le autobotti, come già avvenuto lo scorso anno. È stato poi analizzato il Piano straordinario da quasi 500 milioni (di cui 300 coperti con il Pnrr) già avviato dalla Regione, a cui si aggiunge il Piano per 5 nuovi invasi del valore di un miliardo di euro. Al Governo è stato chiesto anche un fondo di garanzia sulle coperture assicurative per gli agricoltori. "Da troppo tempo, per quarant'anni almeno - ha detto Pichetto - siamo rimasti fermi. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e programmare una serie di opere che sono state trascurate o non sono state realizzate. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha competenze sulla captazione, sul sistema ambientale e sulle acque reflue. Al tavolo nazionale di regia sulla siccità convocato a Palazzo Chigi sono però presenti tutti i ministri competenti per materia. Insieme faremo le valutazioni necessarie per affrontare al meglio e nel più breve tempo possibile i problemi che mi sono stati oggi rappresentati, per il Piemonte”.

“Il governo è al fianco della Regione Piemonte, valuteremo con l'eventuale nomina del commissario nazionale come intervenire. In questo momento mi sembra che non ci sia altra soluzione che usare nel modo più razionale possibile quella poca acqua che c'è. Questa situazione però ci fa rendere conto della necessità di agire sulla programmazione della raccolta dell'acqua nel Paese. Il fatto che oggi in Italia si raccolga poco più del 10% dell'acqua piovana contro il 37% della Spagna, dimostra che possiamo fare ancora tanto”, ha sottolineato il ministro Pichetto.