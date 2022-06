Siccità in Italia, verso l'emergenza. Primi divieti. Cosa rischiamo

Roma, 21 giugno 2022 - La questione energetica, quella agricola, quella sugli usi domestici. La siccità che sta colpendo l'Italia rischia di scatenare criticità in molti settori chiave dell'economia e della vita di tutti i giorni della popolazione. "Abbiamo un problema, decisamente, il flusso di acqua è cruciale per l'idroelettrico e anche per il raffreddamento delle centrali. Speriamo che sia una cosa assolutamente contingente, stiamo valutando ora tutte le cose da fare. Non dimentichiamo che non è solo un problema energetico ma anche agricolo. Sono abbastanza preoccupato ma speriamo che almeno questo migliori presto". Queste le parole del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, a margine dell'assemblea di 'Elettricità Futura', interpellato in merito alla crisi idrica.

Regioni e Protezione civile

Il tema della siccità sarà affrontato anche nel corso della Conferenza delle Regioni prevista per oggi: non era all'ordine del giorno, ma vista l'emergenza è stato deciso di discuterne. I governatori hanno dato il via alla riunione alle 13, mentre domani alle 16.30 la conferenza tornerà a riunirsi per incontrare il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

"L'Italia perde ogni anno l'89% dell'acqua piovana, servono gli invasi"

Coldiretti segnala che l'Italia perde ogni anno l'89% dell'acqua piovana e serve subito una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l'acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all'industria e all'agricoltura, con una ricaduta importante sull'ambiente e sull'occupazione. "Accanto a misure immediate per garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione, appare evidente l'urgenza di avviare un grande piano nazionale per gli invasi che Coldiretti propone da tempo" afferma il presidente Ettore Prandini, che nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi chiede "che, a fronte di una crisi idrica la cui severità si appresta a superare quanto mai registrato dagli inizi del secolo scorso, venga dichiarato al più presto lo stato di emergenza nei territori interessati con l'intervento del sistema della Protezione civile per coordinare tutti i soggetti coinvolti, Regioni interessate, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica, e cooperare per una gestione unitaria del bilancio idrico".

La situazione nei campi

Le alte temperature rendono più difficile la situazione nei campi - sottolinea la Coldiretti - dove manca l'acqua necessaria ad irrigare le coltivazioni che si trovano in una situazione di stress idrico che mette a rischio le produzioni in buona parte del Paese, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate. Una situazione che ha cambiato anche le scelte di coltivazione sul territorio con un calo stimato di diecimila ettari delle semine di riso che ha piu' bisogno di acqua a favore della soia. A preoccupare è la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo come girasole, mais, grano e degli altri cereali ma anche quella dei foraggi per l'alimentazione degli animali e di ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere. Una situazione pesante in un momento difficile a causa della guerra in Ucraina e dei forti rincari nel carrello della spesa. Ad essere colpito dalla siccita' e' l'intero territorio nazionale ma particolarmente grave è la situazione nella Pianura Padana dove per la mancanza di acqua e' minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la meta' dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo.

Si ferma la centrale idroelettrica di Piacenza

Il rischio è quello di un effetto a catena, anche sulla produzione di energia elettrica, che già deve affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina. Arrestata in via temporanea, a causa dellla siccità che sta affligendo il Po che non ne permette al momento il funzionamento, la centrale idroelettrica di Isola Serafini, nel Piacentino: l'impianto idroelettrico, conferma Enel Green Power, ripartirà solamente a seguito del ripristino delle condizioni idrauliche sufficienti all'esercizio dell'impianto stesso. La centrale idroelettrica Carlo Bobbio di Isola Serafini, intitolata all'architetto che si occupò della sua realizzazione, è stata costruita tra il 1958 e il 1962 dalla Società Idroelettrica Medio Adige di Verona. L'impianto produce energia elettrica sfruttando il dislivello creato dallo sbarramento sul fiume Po presso Isola Serafini, in un punto in cui il corso d'acqua forma una grande ansa naturale di circa 12km di lunghezza. Lo sbarramento che ha una lunghezza totale di 362 metri è costituito da undici luci di 30 metri ciascuna, regolate da paratoie a catene e 6 ventole abbattibili e crea un dislivello variabile da 4 a 12 metri a seconda della portata del fiume: l'acqua alimenta quattro turbine Kaplan con una potenza installata totale di circa 80 MW. La portata massima derivabile è di 1000 m/s e la producibilità media annua è di 485 GWh.

Rubinetti a rischio

Nelle riunioni della Conferenza delle Regioni saranno avanzate le richieste: scontata quella dello stato d'emergenza, alla quale con ogni probabilità dovrebbe arrivare una risposta positiva. Dalle Regioni però arriverà anche la richiesta della messa a disposizione dei fondi del Pnrr per la realizzazione di nuovi invasi. Possibile anche che si parli di un quadro comune di ordinanze per prevenire lo spreco d'acqua, con il razionamento e l'indicazione a privilegiare l'uso dell'acqua per i fabbisogni primari. Intanto partono i primi provvedimenti. Da questa sera, e fino a revoca dell'ordinanza, tra le ore 23 e le 6 del mattino, per esempio, alla popolazione del Comune di Ronzo-Chienis in Trentino, non sarà fornita l'acqua potabile. Il provvedimento firmato dal sindaco Gianni Carotta è stato preso a seguito dello svuotamento di due serbatoi e del perdurare del periodo di siccità. Sull'ordinanza viene riportato di non utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti del territorio per scopi diversi da quello umano, alimentare, zootecnico e per le aree verdi pubbliche e cimiteriali per le quali è ammesso solamente eventuale innaffiatura a mano.