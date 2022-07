Siccità, è guerra dell'acqua. La risaia d'Italia a secco. "In pericolo metà del raccolto"

Pavia, 6 luglio 2022 - Il mare a quadretti caratteristico delle province risicole, quest’anno non c’è. La siccità ha cambiato anche il panorama oltre all’ecosistema della Pianura padana. Non piove in modo consistente da dicembre, è mancata la neve e anche il cielo grigio di lunedì ha portato tanto vento e soltanto poche gocce in zone limitate del territorio. Così una parte della Lombardia è a secco e un’altra è costretta a prelevare l’acqua dal Po, con le idrovore. Per fronteggiare una situazione che non si vedeva da 70 anni, fino a fine dicembre la Lombardia è in stato di emergenza. Da Roma arriveranno 9 milioni di euro. "Il problema della mancanza d’acqua potabile – ha detto in Consiglio regionale il presidente Attilio Fontana – ha conseguenze soprattutto nella fascia pedemontana e montana, circa 285 comuni con 37mila abitanti, concentrata spesso in piccoli centri o frazioni. Siamo orgogliosi d’aver posto l’accento su questa tematica e di essere stati ascoltati dal Governo, con uno stanziamento importante". Salva i rubinetti il problema si sposta all’aperto. Nei campi è scattata una vera guerra dell’acqua. Se la riduzioni delle forniture sfiora il 90 per cento, c’è chi cerca di andarsi a prendere la risorsa che non c’è a tutti i costi. La tentazione di manomettere una chiusa e salvare il raccolto è forte. Per evitare che l’acqua venga rubata, alcuni agricoltori lomellini hanno messo i lucchetti alle paratie dei canali. "Normalmente il riso è sommerso – ammette Stefano Greppi, risicoltore di Rosasco e presidente di Coldiretti Pavia –, adesso viene bagnato perché l’acqua non è sufficiente per l’allagamento. E non possiamo pensare a una coltivazione in asciutta. Alcune varietà come il Carnaroli, che viene usata per preparare i risotti, hanno bisogno dell’acqua per sbocciare. Rischiamo di perdere il 50 per cento del raccolto". Metà del ...