Siamo realisti: all’Italia serve più Europa

Gabriele

Canè

Prima di tutto bisogna mettersi d’accordo con se stessi: noi cittadini, chi governa e chi sta all’opposizione. Perché i temi più caldi che stanno nella quotidianità del nostro Paese, e oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, economia e migranti, possono essere affrontati in due modi: per schieramenti, con parole d’ordine che guardano alla propria bottega e alle prossime europee, oppure con un sano e produttivo realismo. Per essere chiari: vogliamo continuare a spulciare i programmi elettorali per cercare sostegni, conferme o contraddizioni, o ci mettiamo, ognuno nel suo ruolo, a ragionare seriamente di problemi e soluzioni possibili? In entrambi i casi con lo sguardo rivolto a Bruxelles.

Per l’economia la situazione è chiara: soldi per una manovra che dia quello di cui ci sarebbe bisogno, non ce ne sono. Siamo indebitati fino al collo, la produzione rallenta, la Germania è ora un freno almeno quanto è stata una risorsa. Dunque, quello che ci aspettiamo con poco a disposizione, è che quel poco sia buono. Che vada a mirare i bersagli più fragili, le situazioni più precarie e urgenti. Le tabelline della Ue sono oramai polverose: Roma, Parigi, Madrid chiedono più elasticità e meno rigore.

Per i migranti, invece, è un disco rotto: all’Italia serve più Europa. Arrivano al Sud a migliaia mentre a Ventimiglia ogni giorno i francesi ne rispediscono in Italia a decine, centinaia. Indecente. Siccome i migranti vanno salvati, qualcuno poi li deve accogliere, e non possiamo essere solo noi. Ci vogliono altri porti, altre disponibilità, altro rigore con il colabrodo Tunisia. Ci vuole l’Europa che fino ad ora non c’è stata.

Se c’è un merito che i più riconoscono alla premier è l’essersi accreditata in modo positivo a livello internazionale. Bene. È ora di usarlo a Bruxelles. In Italia pure, nelle scelte in primo luogo, e nelle parole di governo. Spesso in libertà, non abbastanza vigilata.